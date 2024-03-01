ГАИ объявила на выходные "массированные" рейды по всей Беларуси. Где и кому приготовиться?

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Опубликовано: 01.03.2024 10:48 , Обновлено: 01.03.2024

В преддверии выходных Госавтоинспекция объявила рейдовые и профилактические мероприятия по всей Беларуси. В разных регионах инспекторы пообещали уделять внимания разным аспектам дорожного движения: где-то решили отработать места концентрации ДТП, где-то - усилить контроль за уже появившимися на дорогах велосипедистами, где-то - приблизить наряды ДПС к пешеходным переходам.

На Брестчине решили проверить таксистов

Так, сотрудники Госавтоинспекции Брестской области решили организовать профилактические мероприятия с проверками автомобильных перевозчиков. На контроль пообещали взять соблюдение требований законодательства именно водителями автомобилей-такси и проверять следующее:

техническое состояние такси;

наличие необходимой документации;

правомерность переоборудования транспортного средства под перевозки пассажиров.

Эти мероприятия пройдут на дорогах региона с 1 по 5 марта , сообщил местный телеграм-канал “Крепость”.

На Минщине ГАИ объявила акцию “Пешеход”

В Минской области ГАИ в пятницу, 1 марта, дала старт профилактической акции “Пешеход”, которая продлится все выходные, до 3 марта включительно. Целью акции, как следует из названия, будет предупреждение ДТП с участием пешеходов.

[info_b]По данным УГАИ УВД Миноблисполкома, с начала года на дорогах одного этого региона зафиксировали 29 аварий с участием пешеходов. В них погибли 9 человек, а ещё 21 получил травмы (в том числе, 4 ребенка). В восьми случаях виновником аварии признали именно пешехода, а 12 ДТП произошли непосредственно на пешеходных переходах. [/info_b]

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По данным газеты “Минская правда”, на протяжении всех трех дней акции инспекторы намерены отработать “места концентрации ДТП”, а также аварийно-опасные участки дорог и улиц в населенных пунктах, где существует риск наезда на пешеходов и велосипедистов. Внимание пообещали уделять следующим участникам дорожного движения:

тем, кто грубо нарушает ПДД,

нетрезвым пешеходам вблизи проезжей части,

пешеходам, которые переходят дорогу в неустановленных местах,

пешеходам без фликеров в темное время суток не носят,

водителям, нарушающим правила проезда пешеходных переходов.

[info_b]Только за январь2024 года, согласно данным ГАИ, к административной ответственности за похожие нарушение ПДД привлекли почти 4,7 тыс. пешеходов и 506 водителей, которые не предоставили пешеходам преимущества в движении.[/info_b]

На Минщине организовали массированную отработку трёх дорог

Кроме того, как ранее сообщил Телеграф, Госавтоинспекция Минской области в выходные продолжит “массированную отработку” аварийно-опасных участков на трёх оживлённых трассах региона. Усиленные рейды пообещали устраивать до 4 марта на следующих трассах:

М-4 «Минск–Могилев»,

М-6 «Минск-Гродно»,

Н-8081 «Борисов-Холопеничи ч/з Моисеевщину».

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ГАИ Гомельщины решила взяться за велосипедистов

Кроме того, все выходные ГАИ Гомельской области продолжит следить за любителей двухколесного транспорта - велосипедистами, мотоциклистами и пешеходами на средствах персональной мобильности. Соответствующая профилактическая акция по девизом «Колес меньше — опасность больше!» продлится в регионе до 6 марта .

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