ГАИ объявила "красный уровень" опасности на дорогах Беларуси. Какие 4 правила потребовала выполнять?
В официальных телеграм-каналах белорусского МВД и Госавтоинспекций различных областей 19 августа появилось сообщение: "Красный уровень опасности. Будьте осторожны на дорогах!". Водителей и пешеходов предупредили об осложнениях и потребовали соблюдать несколько важных правил.
В ГАИ отметили, что по всей Беларуси 19 августа синоптики спрогнозировали жару до 30-34°С, в Гомельской области — до 35°С. Кроме того, во многих районах ожидаются грозы, шквалистое усиление ветра до 25м/с, местами сильные ливни, град.
“Такие погодные условия могут осложнить дорожную обстановку”, — предупредили в телеграм-каналах МВД и Госавтоинспекций.
Жара
Там отметили, что в жару водителям нужно:
- пить много воды;
- постоянно контролировать свое самочувствие;
- при первых признаках недомогания или сонливости следует остановиться в тени, отдохнуть, умыться прохладной водой;
- людям с хроническими заболеваниями лучше отказаться от поездок, при невозможности - взять с собой необходимые лекарства.
“Ни в коем случае не оставляйте детей одних в автомобиле, а также животных, даже на непродолжительное время!” — обратили внимание в ГАИ.
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Гроза
Кроме того, в грозу сотрудники посоветовали “не парковаться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо закрепленных и конструкций с высокой парусностью”. А при выезде на открытые участки местности “держать руль двумя руками, быть готовыми к внезапным боковым порывам ветра”.
Дождь
В свою очередь при движении в дождь водителям необходимо:
- соблюдать безопасную скорость;
- увеличить дистанцию и боковой интервал;
- включить ближний свет фар;
- отказаться от лишних маневров, резких разгонов, торможений и движений рулем;
- в ливень не оставлять автомобиль в низинах из-за опасности затопления.
Что нельзя делать пешеходам?
Пешеходам в ГАИ посоветовали “меньше находиться под прямыми солнечными лучами”.
Перед переходом дороги нужно “убедиться, что все водители вас заметили и успевают остановиться”.
Когда видимость ухудшилась, стоит надеть что-нибудь яркое, а ебя яркой одеждой, а вечером и ночью - обозначить себя световозвращающими элементами.
“В непогоду не пользуйтесь велосипедами и средствами персональной мобильности”, — напомнили в Госавтоинспекции.
Ранее Telegraf.news писал, что Белгидромет выписал штормовое предупреждение на понедельник, 19 августа, для Гомельской области. По прогнозам синоптиков, температура воздуха во многих районах там поднимется до +35°С. К слову, в первые три дня предстоящей недели ожидаются дожди и грозы во многих районах Беларуси.
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