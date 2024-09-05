ГАИ объявила "Фильтр" и "Паутину" в 11 районах Беларуси. Где пообещали "массированную отработку" дорог?

Опубликовано: 05.09.2024 20:59 , Обновлено: 05.09.2024

Госавтоинспекция Могилевской области объявила профилактические мероприятия "Фильтр", "Паутина" и "Город" в двух городах и 11 районах региона. Также ГАИ сообщила о "массированной отработке" трех автодорог.

Как рассказали правоохранители, “Фильтр”, “Паутину” и “Город” стражи дорог проведут с 6 по 9 сентября в:

Могилеве, Бобруйске, Белыничском районе, Глусском, Кличевском, Климовичском, Костюковичском, Краснопольском, Кричевском, Круглянском, Могилевском, Осиповичском, Славгородском.

В ГАИ рассказали, что профмероприятия организуют для “укрепления дисциплинированности” участников дорожного движения, предупреждения ДТП, выявления пьяных водителей и “бесправников”.

А 6 сентября инспекторы запланировали начать “массированные отработки” аварийно опасных участков следующих дорог:

Р-122 “Могилев - Чериков - Костюковичи”,

Р-43 “Граница РФ - Кричев - Бобруйск - Ивацевичи”,

Р-121 “Шклов - Круглое”.

«Белтехосмотр» пригрозил водителям без техосмотра «Белтелекомом». Это как?

Кроме того, ГАИ в Могилеве организовала рейды “Автобус”, цель которых - контроль за соблюдением правил дорожного движения (ПДД) водителями, которые перевозят пассажиров, и “повышение уровня безопасности” на дорогах.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Мингорисполком своим решением № 3216 от 22 августа установил временный запрет на движение транспорта по 13 улицам белорусской столицы. Меры будут действовать 7 и 8 сентября “в связи с проведением массового мероприятия”.

В Минске решили перекрыть 13 улиц в центре для проезда авто. Когда и где установят запрет?

Также мы писали, что директор государственного учреждения “Парковки столицы” Михаил Филиппов объяснил, почему некоторым автомобилистам, которые оставляют свои машины на платных парковках в городе, удается делать это бесплатно. Оказывается, в действующем законодательстве есть “лазейка”, которая фактически делает некоторые платные парковки в городе незаконными.

Водители в Минске могут не платить за стоянку на законных основаниях? Чиновники рассказали, в чем нюанс