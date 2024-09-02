Водители в Минске могут не платить за стоянку на законных основаниях? Чиновники рассказали, в чем нюанс

Опубликовано: 02.09.2024 11:29 , Обновлено: 02.09.2024

Директор государственного учреждения "Парковки столицы" Михаил Филиппов объяснил, почему некоторым автомобилистам, которые оставляют свои машины на платных парковках в городе, удаётся делать это бесплатно. Оказывается, в действующем законодательстве есть "лазейка", которая фактически делает некоторые платные парковки в городе незаконными.

Всё дело в том, что согласно положениям Указа президента № 589, взимать плату с автовладельцев можно только за те парковки, которые оборудованы следующими обязательными техническими средствами:

устройствами по учету времени и расчету платы за пользование автомобильной парковкой,

техническими средствами, препятствующими выезду транспортного средства в случае неуплаты.

[info_b]По данным директора “Парковки столицы”, тариф на открытых парковках Минска на сегодняшний день составляет 1 рубль в час, на закрытых — 2 рубля. [/info_b]

На сегодняшний день, как сообщило агентство “Минск-Новости”, в белорусской столице лишь 8 из 72 платных парковок оборудованы по правилам - шлагбаумами: четыре парковки в Верхнем городе, а также парковки на улицах Кирова, Толбухина, Гикало и у Троицкого предместья.

Остальные парковки относятся к парковкам “открытого типа” и, по словам Филиппова, оборудовать их шлагбаумами “не представляется возможным”, ведь, по сути, они остаются частью улично-дорожной сети.

В результате образуется юридическая коллизия, устранить которую предложили посредством изменения законодательства, а именно, пересмотра самого определения платной парковки.

“Автомобильной парковкой нужно считать территорию, оборудованную информационными стендами с размещенными на них данными о наименовании, местонахождении оператора, телефоне диспетчерской службы, режиме работы объекта, размере платы за услугу, способах ее внесения и последствиях неоплаты”, - заявил Филиппов.

В Минске решили поднять стоимость автомобильных стоянок на 6%. Сколько придётся платить в месяц с 1 августа?

Если такие поправки в законодательство будут внесены, владельцев авто смогут привлекать к административной ответственности после первого же случая “бесплатной” стоянки на платной парковке открытого типа. Сегодня для этого недобросовестному водителю нужно накопить не меньше сотни неоплаченных жёлтых квитанций (на таких печатают уведомления на оплату парковки).

[info_b]По данным “Парковок столицы”, за 2023 год учреждение выдвинуло 75 претензий в адрес неплательщиков, что позволило вернуть в городской бюджет более 7,5 тыс. рублей. Статистика за неполный 2024 год ещё внушительнее - 106 претензий и 10 тыс. рублей в бюджет.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале этого года в мэрии Минска заявили, что рассматривают возможность ужесточения материальной ответственности водителей за неоплаченную парковку в городе. Заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун тогда заявил, что для несознательных водителей предлагается ввести «что-то вроде пени, которая будет расти, пока человек не погасит долг за полученную услугу».

Власти Минска предложили ввести для водителей пеню за неоплаченную парковку