В Минске решили перекрыть 13 улиц в центре для проезда авто. Когда и где установят запрет?
Мингорисполком своим решением № 3216 от 22 августа установил временный запрет на движение транспорта по улицам белорусской столицы. Меры будут действовать 7 и 8 сентября "в связи с проведением массового мероприятия".
8 сентября в Минске запланировали провести традиционный полумарафон, поэтому больше всего дорог перекроют в этот день. 7 сентября движение транспорта будет запрещено с 16:00 до 00:00 по улице Кирова от улицы Комсомольской до улицы Свердлова.
А вот где и когда нельзя будет проехать 8 сентября:
- c 00:00 до 16:00 – по улице Кирова от улицы Комсомольской до улицы Свердлова;
- с 07:00 до 13:00 – по проспекту Независимости от улицы Янки Купалы до площади Победы, включая круговую транспортную развязку на площади Победы,
- в это же время - по улице Киселева от улицы Красной до площади Победы,
- также с 07:00 до 13:00 - по местному проезду проспекта Независимости от улицы Киселева до улицы Коммунистической,
- по улице Коммунистической от местного проезда по проспекту Независимости до улицы Куйбышева,
- по улице Куйбышева от улицы Коммунистической до улицы Янки Купалы,
- по улице Янки Купалы от улицы Куйбышева до улицы Максима Богдановича,
- по улице Сторожовской,
- по проспекту Машерова от улицы Сторожовской до проспекта Победителей,
- по проспекту Победителей от улицы Орловской до улицы Ленина,
- по улице Ленина от проспекта Победителей до улицы Интернациональной,
- с 07:00 до 14:00 – по улице Свердлова от улицы Кирова до проспекта Независимости,
- также в это время - по проспекту Независимости от улицы Свердлова до улицы Янки Купалы,
- тоже с 07:00 до 14:00 - по улице Ленина от улицы Интернациональной до проспекта Независимости,
- с 07:00 до 15:00 – по улице Свердлова от улицы Кирова до улицы Ульяновской,
- в это же время - по четной стороне улицы Ульяновской от улицы Свердлова до улицы Ленина,
- с 07:00 до 16:00 – по улице Кирова от улицы Ленина до улицы Комсомольской,
- с 12:00 до 14:00 минут – по улице Янки Купалы от проспекта Независимости до улицы Интернациональной,
- в это же время - по улице Интернациональной от улицы Янки Купалы до улицы Ленина.
Ранее Telegraf.news сообщал, что жители столицы заметили около торгово-развлекательного центра “Минск-Арена” необычный дорожный знак. Судя по всему, он указывает на обозначение пешеходного перехода, однако в ПДД Беларуси не значится. По форме гибрид напоминает знак “Уступите дорогу”, а по рисунку — “Пешеходный переход” (только без зебры).
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