В Минске решили перекрыть 13 улиц в центре для проезда авто. Когда и где установят запрет?

Опубликовано: 31.08.2024 14:17 , Обновлено: 31.08.2024

Мингорисполком своим решением № 3216 от 22 августа установил временный запрет на движение транспорта по улицам белорусской столицы. Меры будут действовать 7 и 8 сентября "в связи с проведением массового мероприятия".

8 сентября в Минске запланировали провести традиционный полумарафон, поэтому больше всего дорог перекроют в этот день. 7 сентября движение транспорта будет запрещено с 16:00 до 00:00 по улице Кирова от улицы Комсомольской до улицы Свердлова.

А вот где и когда нельзя будет проехать 8 сентября:

c 00:00 до 16:00 – по улице Кирова от улицы Комсомольской до улицы Свердлова;

до – по улице Кирова от улицы Комсомольской до улицы Свердлова; с 07:00 до 13:00 – по проспекту Независимости от улицы Янки Купалы до площади Победы, включая круговую транспортную развязку на площади Победы,

до – по проспекту Независимости от улицы Янки Купалы до площади Победы, включая круговую транспортную развязку на площади Победы, в это же время - по улице Киселева от улицы Красной до площади Победы,

также с 07:00 до 13:00 - по местному проезду проспекта Независимости от улицы Киселева до улицы Коммунистической,

до - по местному проезду проспекта Независимости от улицы Киселева до улицы Коммунистической, по улице Коммунистической от местного проезда по проспекту Независимости до улицы Куйбышева,

по улице Куйбышева от улицы Коммунистической до улицы Янки Купалы,

по улице Янки Купалы от улицы Куйбышева до улицы Максима Богдановича,

по улице Сторожовской,

по проспекту Машерова от улицы Сторожовской до проспекта Победителей,

по проспекту Победителей от улицы Орловской до улицы Ленина,

по улице Ленина от проспекта Победителей до улицы Интернациональной,

с 07:00 до 14:00 – по улице Свердлова от улицы Кирова до проспекта Независимости,

до – по улице Свердлова от улицы Кирова до проспекта Независимости, также в это время - по проспекту Независимости от улицы Свердлова до улицы Янки Купалы,

тоже с 07:00 до 14:00 - по улице Ленина от улицы Интернациональной до проспекта Независимости,

до - по улице Ленина от улицы Интернациональной до проспекта Независимости, с 07:00 до 15:00 – по улице Свердлова от улицы Кирова до улицы Ульяновской,

до – по улице Свердлова от улицы Кирова до улицы Ульяновской, в это же время - по четной стороне улицы Ульяновской от улицы Свердлова до улицы Ленина,

с 07:00 до 16:00 – по улице Кирова от улицы Ленина до улицы Комсомольской,

до – по улице Кирова от улицы Ленина до улицы Комсомольской, с 12:00 до 14:00 минут – по улице Янки Купалы от проспекта Независимости до улицы Интернациональной,

до минут – по улице Янки Купалы от проспекта Независимости до улицы Интернациональной, в это же время - по улице Интернациональной от улицы Янки Купалы до улицы Ленина.

Ранее Telegraf.news сообщал, что жители столицы заметили около торгово-развлекательного центра “Минск-Арена” необычный дорожный знак. Судя по всему, он указывает на обозначение пешеходного перехода, однако в ПДД Беларуси не значится. По форме гибрид напоминает знак “Уступите дорогу”, а по рисунку — “Пешеходный переход” (только без зебры).

«Это из какой реальности?» — В Минске заметили дорожный знак, которого нет в ПДД. И как на него реагировать?

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