ГАИ назвала категорию белорусов, кому следует отказаться от поездок на авто. Что случилось?
ГАИ Беларуси посоветовала одной категории водителей отказаться от поездок в ближайшие выходные, 5 и 6 апреля. Все дело в погоде, которая может удивить в середине весны снегопадами и даже метелями.
В Госавтоинспекции порекомендовали водителям не “переобувать” авто с зимней на летнюю резину. Напомним, согласно Правилам дорожного движения (ПДД), машины должны ездить на зимних шинах с 1 декабря по 1 марта. Но погода под эти рамки не подстраивается: так, в эти выходные стоит ждать обильные снегопады, минусовые температуры и гололед, которые, как отметили стражи дорог, могут стать “серьезной опасностью” для участников дорожного движения.
А тем, кто уже поменял резину с зимней на летнюю, в ведомстве посоветовали “отказаться от поездок в непогоду”. В ГАИ рассказали, что скользкая дорога при обработке противогололедным составом не сразу становится безопасной. Чтобы реагенты подействовали, должно пройти определенное время.
Стражи дорог [link href=“https://t.me/pressmvd/16640” target=“_blank” rel=“noopener”] выделили [/link] два “основных правила” для водителей: придерживаться безопасной скорости и дистанции, а также отказаться от резких маневров и торможений.
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Есть у ГАИ и рекомендации для пешеходов:
- Вести себя “предсказуемо для окружающих”.
- Переходить дорогу только в разрешенных местах.
- Перед переходом убедиться, что все водители заметили пешехода и успевают затормозить.
- В непогоду не ездить на средствах персональной мобильности (СПМ).
- В темное время суток пользоваться фликерами.
Также в Госавтоинспекции рассказали, что при сложных погодных условиях организуют “круглосуточный мониторинг” состояния дорог и улиц, а личный состав дорожно-патрульной службы будет помогать участникам дорожного движения.
Ранее Telegraf.news подробно рассказывал о погоде на ближайшие дни. По прогнозу синоптиков, будет не просто минус, а вместе со снегом и, возможно, даже метелями. Наш журналист узнал, когда можно ждать “условный декабрь” в середине весны. “Обвал арктического холода, образование активного циклона, местами снегопады и метели, а дневные температуры 6 апреля могут стать отрицательными”, — рассказали в Telegram-канале «Метеовайб».
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