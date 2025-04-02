"Белоруснефть" предупредила водителей о проблемах с оплатой на заправках. Что посоветовала делать?

Опубликовано: 02.04.2025 12:24 , Обновлено: 02.04.2025

"Белоруснефть" предупредила водителей о "нестабильном приеме банковских карт VISA и Mastercard при оплате через систему NFC" на заправках. Речь о бесконтактной оплате с помощью смартфона или часов. К слову, на проблемы с этим уже пожаловались белорусы.

В своем сообщении “Белоруснефть” [link href=“https://azs.belorusneft.by/sitebeloil/ru/center/azs/addUp/media-center/news/vazhnaya-informaciya-o-sposobah-oplaty-na-zs-cherez-NFC/” target=“_blank” rel=“noopener”] уточнила [/link], что проблемы “наблюдаются” при оплате через приложения Samsung Pay, Apple Pay и др. Если бесконтактная оплата не прошла, в организации посоветовали использовать три альтернативных способа заплатить:

с помощью физической банковской карты,

через мобильное приложение «Белоруснефть», отсканировав QR-код на колонке,

с помощью приложения “Белкарт Pay”.

Для “повышения стабильности платежей” и “минимизации” проблем с оплатой “Белоруснефть” порекомендовала перейти на систему “Белкарт”.

Информационный портал Слуцка SlutskGorod передал сообщения водителей из разных регионов страны и Минска с жалобами на проблемы с оплатой бесконтактным способом на заправках. “У коллеги сегодня утром на заправке в Валерьянах по Apple Pay оплата не проходила”, - написал один из водителей.

“Заскочил просто спросить, при мне как раз хотели два человека оплатить, им дали отказ. И одна девушка ушла расстроенной, видимо, очень надеялась на Apple Pay”, - поделился другой.

“Пять минут на “Белоруснефти” оплачивал Apple Pay (привязана карта Mastercard Альфа Банка)”, - написал комментатор под опубликованным видео.

Другой пользователь TikTok сказал, что с оплатой через приложение Samsung Pay проблем не было: “Сегодня, 01.04.25, заправлялся на “Белоруснефти” Samsung Pay. Все работает”.

Ранее Telegraf.news писал, что торговая сеть «Корона» объявила об изменениях в способах оплаты покупок. С 1 апреля в магазинах сети перестали работать платежные системы Samsung Pay, Apple Pay, Huawеi Pay, Swoo Pay, Garmin Pay и Xiaomi Pay. При этом «Белкарт Pay» и платежный сервис «Оплати» продолжают функционировать, рассказали в “Короне”.

Одна из торговых сетей прекратила принимать оплату популярным у белорусов способом