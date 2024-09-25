ГАИ начала совместные с транспортной инспекцией рейды по всей Беларуси. А где проверят парковки у ТЦ?

Опубликовано: 25.09.2024 11:10 , Обновлено: 25.09.2024

Госавтоинспекция сообщила о совместном с транспортной инспекцией "профилактическом мероприятии" по всей Беларуси с 25 по 27 сентября. В "фокусе внимания" инспекторов - пассажирские автобусы. Об отдельных рейдах предупредила также ГАИ Минска и Могилевщины.

Как сообщили в главном управлении Госавтоинспекции (ГУ ГАИ) МВД, “профилактическое мероприятие” по всей стране организовали для “предотвращения и снижения тяжести последствий ДТП с участием международных и междугородних автобусов”.

Вот чему стражи дорог пообещали уделить “особое внимание”:

скорость движения,

выезды на встречную полосу,

проезд перекрестков,

маневрирование,

количество перевозимых пассажиров в транспорте,

использование ремней безопасности.

В ГУ ГАИ рассказали, что также на контроле - руководители организаций, которые допустили к перевозкам пассажиров технически неисправный транспорт.

В ГАИ Гродненской области дополнили, что во время профмероприятия сотрудники уделят “особое внимание” внешнему виду транспортного средства, его техническому состоянию и наличию допуска к участию в дорожном движении.

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В ГАИ Могилевщины рассказали, что правоохранители проверят физическое состояние водителей, наличие у них прав и техническое состояние пассажирского транспорта.

В Минске - акция “Стоп-парковка”

Столичная Госавтоинспекция 25 и 26 сентября проведет профилактическую акцию “Стоп-парковка”, чтобы привлечь внимание населения к “проблемам нецелевого использования парковочных мест, предназначенных для инвалидов”.

Фото иллюстративное: ГАИ Минска

Инспекторы пообещали проконтролировать соблюдение правил остановки и стоянки транспорта на местах для инвалидов возле административных зданий, торговых центров и социальных объектов, в том числе с использованием эвакуаторов.

[info_b]В ГАИ напомнили, что парковать автомобиль в месте, обозначенном знаком 7.17, имеют право инвалиды I и II групп, а также перевозящие их граждане. Инвалиды III группы и их сопровождающие имеют право парковаться на таких местах и использовать соответствующую наклейку только при условии наличия у инвалида нарушений опорно-двигательного аппарата.[/info_b]

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На Могилевщине - контроль за пешеходами и велосипедистами

ГАИ Могилевской области в свою очередь сообщила о рейдах на пешеходов и велосипедистов. “Милиционеры не только пресекают нарушения ПДД среди уязвимых участников, также ведут профилактические беседы о правильном и безопасном поведении на дорогах”, - рассказали в ведомстве.

Ранее Telegraf.news сообщал, что сотрудников Госавтоинспекции Гомельской области “вооружили” беспилотниками, которые теперь инспекторы берут в рейды на потенциально опасных участках трасс. В областной ГАИ рассказали, какие нарушения чаще всего фиксируют с воздуха и какие штрафы грозят за это белорусским водителям.

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