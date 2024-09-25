ГАИ начала совместные с транспортной инспекцией рейды по всей Беларуси. А где проверят парковки у ТЦ?
Госавтоинспекция сообщила о совместном с транспортной инспекцией "профилактическом мероприятии" по всей Беларуси с 25 по 27 сентября. В "фокусе внимания" инспекторов - пассажирские автобусы. Об отдельных рейдах предупредила также ГАИ Минска и Могилевщины.
Как сообщили в главном управлении Госавтоинспекции (ГУ ГАИ) МВД, “профилактическое мероприятие” по всей стране организовали для “предотвращения и снижения тяжести последствий ДТП с участием международных и междугородних автобусов”.
Вот чему стражи дорог пообещали уделить “особое внимание”:
- скорость движения,
- выезды на встречную полосу,
- проезд перекрестков,
- маневрирование,
- количество перевозимых пассажиров в транспорте,
- использование ремней безопасности.
В ГУ ГАИ рассказали, что также на контроле - руководители организаций, которые допустили к перевозкам пассажиров технически неисправный транспорт.
В ГАИ Гродненской области дополнили, что во время профмероприятия сотрудники уделят “особое внимание” внешнему виду транспортного средства, его техническому состоянию и наличию допуска к участию в дорожном движении.
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В ГАИ Могилевщины рассказали, что правоохранители проверят физическое состояние водителей, наличие у них прав и техническое состояние пассажирского транспорта.
В Минске - акция “Стоп-парковка”
Столичная Госавтоинспекция 25 и 26 сентября проведет профилактическую акцию “Стоп-парковка”, чтобы привлечь внимание населения к “проблемам нецелевого использования парковочных мест, предназначенных для инвалидов”.
Инспекторы пообещали проконтролировать соблюдение правил остановки и стоянки транспорта на местах для инвалидов возле административных зданий, торговых центров и социальных объектов, в том числе с использованием эвакуаторов.
[info_b]В ГАИ напомнили, что парковать автомобиль в месте, обозначенном знаком 7.17, имеют право инвалиды I и II групп, а также перевозящие их граждане. Инвалиды III группы и их сопровождающие имеют право парковаться на таких местах и использовать соответствующую наклейку только при условии наличия у инвалида нарушений опорно-двигательного аппарата.[/info_b]
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На Могилевщине - контроль за пешеходами и велосипедистами
ГАИ Могилевской области в свою очередь сообщила о рейдах на пешеходов и велосипедистов. “Милиционеры не только пресекают нарушения ПДД среди уязвимых участников, также ведут профилактические беседы о правильном и безопасном поведении на дорогах”, - рассказали в ведомстве.
Ранее Telegraf.news сообщал, что сотрудников Госавтоинспекции Гомельской области “вооружили” беспилотниками, которые теперь инспекторы берут в рейды на потенциально опасных участках трасс. В областной ГАИ рассказали, какие нарушения чаще всего фиксируют с воздуха и какие штрафы грозят за это белорусским водителям.
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