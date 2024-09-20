«Наблюдение - практически в любом месте» - ГАИ Гомельщины «вооружили» дронами

Опубликовано: 20.09.2024 10:52 , Обновлено: 20.09.2024

Сотрудников Госавтоинспекции Гомельской области недавно "вооружили" беспилотниками, которые теперь инспекторы берут на тематические рейды на потенциально опасных участках трасс. В областной ГАИ рассказали, какие нарушения чаще всего фиксируют с воздуха и какие штрафы грозят за это белорусским водителям.

По данным районного портала “Правда Гомель”, впервые Гомельская областная ГАИ применила дрон в рамках недавнего рейда на трассе Р-30 “Гомель – Ветка – Чечерск – Ямное”. Там инспекторы следили с воздуха главным образом за тем, как водители соблюдают правила обгона, и останавливали тех, кто выезжал на встречную полосу там, где это запрещают Правила дорожного движения (ПДД).

[info_b]За такое нарушение водителям грозит штраф от 2 до 10 базовых величин (то есть от 80 – 400 рублей сегодня), а в отдельных случаях - и лишение водительских прав на срок до года.[/info_b]

По замыслу ГАИ, применение беспилотников во время рейдов должно дополнительно дисциплинировать водителей. Как отметил начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Александр Лебедько, водители уже привыкли к тому, что встретив на дороге экипаж ГАИ и миновав пост, дальше на какое-то время можно расслабиться и не ждать пристального контроля на дороге. Из-за этого некоторые из них начинают маневрировать, нарушая ПДД.Применение дронов в корне меняет ситуацию.

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“При помощи смешанного контроля с использованием БПЛА наблюдение за порядком на дороге может вестись практически в любом месте, о чем теперь будут знать автолюбители”, – подчеркнул Лебедько.

Как пояснили специалисты, вести наблюдение с воздуха с помощью беспилотника можно с высоты порядка 500 метров. При этом камера, установленная на дроне, позволяет определить номер машины с расстояния до четырех километров. Получив информацию с квадрокоптера, инспекторы ближайшего к нарушителю экипажа могут остановить транспортное средство и оштрафовать за несоблюдение ПДД.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с 19 по 24 сентября по всей Беларуси проводятся “профилактические мероприятия”, в рамках которых ГАИ пообещала уделить “особое внимание” всем участникам дорожного движения, особенно — в тёмное время суток, поскольку с наступлением осени количество ДТП увеличивается.

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