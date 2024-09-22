ГАИ предупредила белорусов об "экспериментальной разметке". Что она означает?

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Опубликовано: 22.09.2024 17:37 , Обновлено: 22.09.2024

В Госавтоинспекции Мингорисполкома сообщили о нанесении "экспериментальной разметки" на столичной кольцевой автодороге. Планируется, что нетипичные стрелки помогут водителям адекватно оценивать дистанцию до впереди движущегося автомобиля. Если ноу-хау докажет свою эффективность, разметка появится и на других участках белорусских дорог.

В ведомстве объяснили: две «стрелы» до впереди идущей машины означают, что дистанция безопасна. Расстояние между ними рассчитано с учётом безопасного “отрезка” при разрешённой скорости движения. По мнению инспекторов, если возникнет нештатная ситуация и нужно будет резко затормозить, разметка поможет избежать столкновения.

“В районе проспекта Независимости в третьей полосе движения внутреннего и внешнего кольца ведутся работы по нанесению серии “стрелок”, чтобы помочь водителям лучше ориентироваться в дорожной обстановке. Совместно с разметкой будут установлены и соответствующие информационные щиты”, — рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Там добавили, что место нанесения новой дорожной разметки выбрали с “учётом анализа дорожно-транспортных происшествий”. По словам инспекторов, именно на этом участке МКАД в районе путепровода с проспекта Независимости происходит больше всего аварий из-за несоблюдения безопасной дистанции. Между тем в ведомстве пообещали: если в течение нескольких месяцев эксперимент докажет свою эффективность, разметку нанесут и в других местах.

Ранее Telegraf.news писал, что около торгово-развлекательного центра “Минск-Арена” минчане заметили необычный дорожный знак. Судя по всему, он указывает на обозначение пешеходного перехода, однако в ПДД Беларуси не значится. По форме гибрид напоминает знак “Уступите дорогу”, а по рисунку — “Пешеходный переход” (только без зебры).

«Это из какой реальности?» — В Минске заметили дорожный знак, которого нет в ПДД. И как на него реагировать?