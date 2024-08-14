ГАИ начала отработку автодороги в 4 районах Беларуси. А где объявили рейды на учебные машины и такси?
Госавтоинспекция Витебщины начала 14 августа отработку автодороги в четырех районах области. А в другом районе региона инспекторы ГАИ на "особый контроль" взяли водителей маршруток. Кроме того, свои рейды начали стражи дорог на Гродненщине и в Минске.
Отработка автодороги М-3 “Минск-Витебск” затронет следующие районы Витебщины:
- Витебский,
- Бешенковичский,
- Лепельский,
- Докшицкий.
Как рассказали в ГАИ Витебской области, наряды дорожно-патрульной службы поставят в местах с “наибольшей вероятностью совершения ДТП”.
Инспекторы пообещали уделить “повышенное внимание” пресечению “грубых нарушений” правил дорожного движения (ПДД), в том числе связанных с выездом на полосу встречного движения, а также превышению скорости.
В Новополоцке Витебской области ГАИ организовала рейды по контролю за соблюдением ПДД водителями маршруток. “Они на особом контроле”, - предупредили стражи дорог. Инспекторы пообещали проверить документы водителей.
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Рейды на Гродненщине
А в Гродненской области ГАИ начала рейды на учебные авто, в частности правоохранители проверяют, как инструкторы обучают курсантов вождению. В своей работе сотрудники Госавтоинспекции используют негласный контроль за дорожным движением.
Как сообщили в ГАИ Гродненщины, в ходе рейда инспекторы уже выявили нарушения ПДД.
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В Минске - контроль за такси
В столице сотрудники ГАИ объявили профилактические рейды на водителей такси. Вот какие нарушения фиксируют стражи дорог:
- превышение разрешенной скорости,
- несоблюдение требований дорожных знаков и разметки,
- нарушение требований перевозки пассажиров, непристегнутые ремни безопасности в частности,
- непредоставление преимущества пешеходам,
- езда на авто с техническими неисправностями.
В столичной ГАИ добавили, что инспекторы, конечно, во время рейдов проконтролируют соблюдение ПДД всеми участниками дорожного движения.
Ранее Telegraf.news сообщал о других рейдах на Витебщине. Там также объявили на 14 августа комплекс профилактических мероприятий и напомнили, за что водители могут получить штраф до 320 рублей.
ГАИ предупредила водителей о рейдах на Витебщине. Кому пригрозила штрафом до 320 рублей?