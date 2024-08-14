ГАИ начала отработку автодороги в 4 районах Беларуси. А где объявили рейды на учебные машины и такси?

Опубликовано: 14.08.2024 11:34 , Обновлено: 15.11.2024

Госавтоинспекция Витебщины начала 14 августа отработку автодороги в четырех районах области. А в другом районе региона инспекторы ГАИ на "особый контроль" взяли водителей маршруток. Кроме того, свои рейды начали стражи дорог на Гродненщине и в Минске.

Отработка автодороги М-3 “Минск-Витебск” затронет следующие районы Витебщины:

Витебский,

Бешенковичский,

Лепельский,

Докшицкий.

Как рассказали в ГАИ Витебской области, наряды дорожно-патрульной службы поставят в местах с “наибольшей вероятностью совершения ДТП”.

Фото: ГАИ Витебской области

Инспекторы пообещали уделить “повышенное внимание” пресечению “грубых нарушений” правил дорожного движения (ПДД), в том числе связанных с выездом на полосу встречного движения, а также превышению скорости.

В Новополоцке Витебской области ГАИ организовала рейды по контролю за соблюдением ПДД водителями маршруток. “Они на особом контроле”, - предупредили стражи дорог. Инспекторы пообещали проверить документы водителей.

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Рейды на Гродненщине

А в Гродненской области ГАИ начала рейды на учебные авто, в частности правоохранители проверяют, как инструкторы обучают курсантов вождению. В своей работе сотрудники Госавтоинспекции используют негласный контроль за дорожным движением.

Фото: ГАИ Гродненской области

Как сообщили в ГАИ Гродненщины, в ходе рейда инспекторы уже выявили нарушения ПДД.

Даже во дворах? В ГАИ Беларуси показали, где следят за нарушителями ПДД с помощью камер

В Минске - контроль за такси

В столице сотрудники ГАИ объявили профилактические рейды на водителей такси. Вот какие нарушения фиксируют стражи дорог:

превышение разрешенной скорости,

несоблюдение требований дорожных знаков и разметки,

нарушение требований перевозки пассажиров, непристегнутые ремни безопасности в частности,

непредоставление преимущества пешеходам,

езда на авто с техническими неисправностями.

В столичной ГАИ добавили, что инспекторы, конечно, во время рейдов проконтролируют соблюдение ПДД всеми участниками дорожного движения.

Ранее Telegraf.news сообщал о других рейдах на Витебщине. Там также объявили на 14 августа комплекс профилактических мероприятий и напомнили, за что водители могут получить штраф до 320 рублей.

ГАИ предупредила водителей о рейдах на Витебщине. Кому пригрозила штрафом до 320 рублей?