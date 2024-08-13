ГАИ предупредила водителей о рейдах на Витебщине. Кому пригрозила штрафом до 320 рублей?

Опубликовано: 13.08.2024 20:41 , Обновлено: 13.08.2024

Госавтоинспекция Витебской области объявила комплекс профилактических мероприятий, который должен состояться в среду, 14 августа. На протяжении дня стражи дорог пообещали уделить пристальное внимание тем, кто не соблюдает правила и не использует в своих авто "средства пассивной безопасности", то есть детские бустеры.

Акция “Детское кресло” проводится не впервые, однако инспекторы ГАИ из раза в раз напоминают белорусам о необходимости использования подобных удерживающих устройств. Кроме того, в ведомстве напомнили о штрафах за неправильную перевозку маленьких пассажиров.

[info_b]Согласно ст.18.13 КоАП РБ, за нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров предусмотрен [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=HK2100091” target=“_blank” rel=“noopener”] штраф [/link] до 4 БВ — на сегодняшний день это 160 белорусских рублей. Если нарушение совершено повторно, размер штрафных санкций увеличивается до 8 БВ (320 рублей).[/info_b]

Напомним, что поездка без использования автокресла (бустера) возможна для детей до 12 лет только в двух случаях:

если рост ребёнка превышает 150 сантиметров;

во время поездки в такси.

Ранее Telegraf.news писал, что инструктор одной из столичных автошкол, активно развивающей TikTok, поделился коротким видео: в нём он рассказал о правиле дорожного движения, которое “нарушают почти все”. Правда, подписчики социальной сети оказались не в восторге после просмотра и решили выдвинуть свои версии, как нужно поступать в этой ситуации. Кто прав?

«Нарушают почти все» — Инструктор напомнил белорусам о важном пункте ПДД. Многие не согласились