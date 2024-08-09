"Белоруснефть" пообещала подкачивать на всех заправках не только автомобильные шины. Когда установят новые посты?

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Опубликовано: 09.08.2024 10:27 , Обновлено: 09.08.2024

Компания "Белоруснефть" пообещала поставить на всех своих заправках посты для подкачки шин "нового поколения" «Борей-01». Об этом сообщил заместитель директора по развитию и инновационной деятельности Александр Гацко.

По его словам, такие посты имеют “высокую скорость и качество обслуживания клиентов”, а также возможность использовать их в любой сезон при любой погоде.

Гацко рассказал госагентству БелТА, что ранее некоторые подкачивающие посты не работали зимой, а некоторые не могли накачать велосипедные, мотоциклетные шины или шины детских колясок. Замдиректора утверждает, что новые смогут надуть “даже футбольный мяч”.

“Обычно компрессоры качают много и быстро, а чтобы накачать мячик, надо, во-первых, невысокое давление, а во-вторых - не много воздуха. Все функции выполняются автоматически, достаточно выбрать опцию. Предусмотрен интеллектуальный алгоритм подкачки”, — объяснил он.

В “Белоруснефти” также отметили, что в аппаратах будет голосовое сообщение:

“Зачастую человек не понимает, какое давление в колесе, сколько и чего надо дополнить. А когда операция завершится, аппарат скажет, что процесс закончен, уровень давления скорректирован. Все просто, а потребитель и не должен задумываться над тонкостями и параметрами”.

Кроме того, агрегатам добавили “дополнительные элементы климатического исполнения”. Это позволит им работать как в жару до 35 градусов, так и при морозе в минус 35.

Такие посты пообещали поставить на всех заправках “Белоруснефти” в ближайшие два года. А после — предложить остальным сетям, установить на парковках в торговых комплексах, а также некоторых промышленных предприятиях.

[info_b] Как правильно подкачать шины на заправке?

Подедьте к компрессору, который обычно находится возле здания заправочной станции. Припаркуйте автомобиль так, чтобы шланг мог свободно достать до всех колес. Снимите колпачок с клапана колеса, который нужно подкачать, и положите его рядом с машиной, чтобы не потерять. Возьмите шланг и наденьте насадку на ниппель, стараясь сделать это максимально ровно, чтобы избежать стравливания воздуха. Установите необходимое давление на панели управления компрессора. Если не уверены, какое давление нужно для вашего автомобиля, найдите соответствующую таблицу — она обычно расположена на передней стойке или на крышке бензобака. Включите подкачку. Когда покрышка будет накачана, прозвучит звуковой сигнал (хотя иногда его нет, нужно смотреть на экран). Не забудьте проверить давление во всех колесах, чтобы они были уравнены.

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Ранее Telegraf.news писал, что предприятие “Белоруснефть” вновь опубликовало несколько вакансий для желающих устроиться на работу в Гомельской области. На сей раз там пообещали более высокие зарплаты, двухразовое питание, занятия спортом и прочие “плюшки”. Количество мест в пресс-службе не уточнили, но подчеркнули, что возможен вахтовый метод работы. К слову, некоторые из вакансий “Белоруснефть” публиковала два месяца назад: тогда цифры в графе “зарплата” значились другие.

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