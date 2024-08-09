"Белоруснефть" пообещала подкачивать на всех заправках не только автомобильные шины. Когда установят новые посты?
Компания "Белоруснефть" пообещала поставить на всех своих заправках посты для подкачки шин "нового поколения" «Борей-01». Об этом сообщил заместитель директора по развитию и инновационной деятельности Александр Гацко.
По его словам, такие посты имеют “высокую скорость и качество обслуживания клиентов”, а также возможность использовать их в любой сезон при любой погоде.
Гацко рассказал госагентству БелТА, что ранее некоторые подкачивающие посты не работали зимой, а некоторые не могли накачать велосипедные, мотоциклетные шины или шины детских колясок. Замдиректора утверждает, что новые смогут надуть “даже футбольный мяч”.
“Обычно компрессоры качают много и быстро, а чтобы накачать мячик, надо, во-первых, невысокое давление, а во-вторых - не много воздуха. Все функции выполняются автоматически, достаточно выбрать опцию. Предусмотрен интеллектуальный алгоритм подкачки”, — объяснил он.
В “Белоруснефти” также отметили, что в аппаратах будет голосовое сообщение:
“Зачастую человек не понимает, какое давление в колесе, сколько и чего надо дополнить. А когда операция завершится, аппарат скажет, что процесс закончен, уровень давления скорректирован. Все просто, а потребитель и не должен задумываться над тонкостями и параметрами”.
Кроме того, агрегатам добавили “дополнительные элементы климатического исполнения”. Это позволит им работать как в жару до 35 градусов, так и при морозе в минус 35.
Такие посты пообещали поставить на всех заправках “Белоруснефти” в ближайшие два года. А после — предложить остальным сетям, установить на парковках в торговых комплексах, а также некоторых промышленных предприятиях.
[info_b] Как правильно подкачать шины на заправке?
- Подедьте к компрессору, который обычно находится возле здания заправочной станции. Припаркуйте автомобиль так, чтобы шланг мог свободно достать до всех колес.
- Снимите колпачок с клапана колеса, который нужно подкачать, и положите его рядом с машиной, чтобы не потерять.
- Возьмите шланг и наденьте насадку на ниппель, стараясь сделать это максимально ровно, чтобы избежать стравливания воздуха.
- Установите необходимое давление на панели управления компрессора. Если не уверены, какое давление нужно для вашего автомобиля, найдите соответствующую таблицу — она обычно расположена на передней стойке или на крышке бензобака.
- Включите подкачку. Когда покрышка будет накачана, прозвучит звуковой сигнал (хотя иногда его нет, нужно смотреть на экран).
- Не забудьте проверить давление во всех колесах, чтобы они были уравнены.
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Ранее Telegraf.news писал, что предприятие “Белоруснефть” вновь опубликовало несколько вакансий для желающих устроиться на работу в Гомельской области. На сей раз там пообещали более высокие зарплаты, двухразовое питание, занятия спортом и прочие “плюшки”. Количество мест в пресс-службе не уточнили, но подчеркнули, что возможен вахтовый метод работы. К слову, некоторые из вакансий “Белоруснефть” публиковала два месяца назад: тогда цифры в графе “зарплата” значились другие.
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