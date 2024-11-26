"Больше вреда, чем пользы" — ГАИ напомнила водителям об обязательной наклейке на машине. Не все белорусы согласились

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Опубликовано: 26.11.2024 10:25 , Обновлено: 26.11.2024

Милиция Минска в своём официальном TikTok-аккаунте опубликовала видео, в котором напомнила белорусам об обязательной наклейке на авто. Речь идёт о знаке "70": его отсутствие на заднем стекле для молодых водителей может обернуться штрафом в размере полбазовой величины (на сегодняшний день это 20 рублей). Однако далеко не все подписчики соцсети согласись с тем, что этот знак вообще нужен.

По словам инспектора, такая наклейка нужна для того, чтобы водитель со стажем, увидев знак на машине, сразу понял: перед ним новичок, который менее опытен и может допустить ошибку на дороге. При этом автор ролика уточнил: если автомобилем пользуется не только молодой водитель, но и человек с опытом, в этой ситуации лучше всего подойдёт съёмная наклейка.

Однако многие пользователи TikTok возмутились в комментариях, отметив, что “такая схема не работает”. Например, один из белорусов написал, что некоторые водители, видя знак “70”, наоборот начинают “обгонять, подрезать и не давать перестроиться”. По его словам, он часто это замечает, когда забывает снять знак сына.

“Инспекторы, со всем уважением, но это глупо. Есть курсанты, которые ездят гораздо безопаснее, чем некоторые водители с десятилетним водительским удостоверением”, — высказал свою точку зрения подписчик видеоплатформы. Его тут же дополнили:

”…Как показала практика, его установка вредит чаще новичку, чем пользы приносит. Много учителей, которые подрезают. Ездила без него (не нашли съёмный), а машина одна на двоих. ГАИ всегда относилась с пониманием”.

“Большинству плевать на знак. Они подрезают, обгоняют, показывая свои гнилые понты, хотя сами когда-то были новичками”, — высказал своё недовольство кто-то из белорусов. Другой и вовсе предложил установить на машинах половины Беларуси знак “50”…

Ранее Telegraf.news писал, что милиция Минска в своём официальном TikTok-аккаунте опубликовала видео, в котором рассказала о многочисленных жалобах владельцев авто. Причина недовольства заключается в том, что недобросовестные водители ослепляют светом встречных фар других участников дорожного движения. В ответ на это белорусы попросили убрать “этот колхоз” с дорог, имея ввиду светодиодные лампочки, которые в большинстве случаев являются причиной данной проблемы.

«Займитесь ими» — Белорусы попросили ГАИ убрать с дорог «этот колхоз»