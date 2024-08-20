Минлесхоз попросил белорусов быть осторожными с лосями в августе. Что случилось?

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Опубликовано: 20.08.2024 16:28 , Обновлено: 20.08.2024

В министерстве лесного хозяйства Беларуси предупредили белорусов, что в августе те должны особенно осторожно вести ссебя с лосями. В первую очередь, речь идёт о водителях.

В Минлесхозе напомнили, что недавно в Воложинском районе произошло ДТП с участием легковой машины и лося. В результате аварии погибла женщина и дикое животное.

Лось внезапно выбежал на проезжую часть, и в него въехала легковая машина. Пассажирка погибла, а водителя доставили в больницу.

В Минлесхозе напомнили, что лоси особенно опасны на дороге. “Эти крупные животные имеют особенности психо-физиологического поведения, связанные с более медленной реакцией на факторы угрозы и в частности на быстро двигающийся транспорт. Это и приводит к угрозе столкновения”, - пояснили в ведомстве.

Также там рассказали, что в августе у лосей наступил период размножения (с конца августа до начала октября), ” что приводит к увеличению двигательной активности этих животных ”.

“Животные в поисках партнера могут перемещаться на большие расстояния. При этом лоси могут появляться совершенно в неожиданных для них местах: в полях, вблизи населенных пунктов. Все эти обстоятельства увеличивают вероятность встречи с лосем и на автомобильной дороге”, - пояснил начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александр Козорез.

Что делать, если увидели лося?

В Минлесхозе призвали белорусов следовать некоторым правилам при встрече с рогатыми дикими животными.

Быть внимательными, особенно в ночное и сумеречное время,

Правильно выбирать скорость движения, а на опасных участках значительно ее снижать.

Не рекомендуется подавать звуковой сигнал при виде лося, чтобы не спровоцировать “паническое поведение” животного.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусы продолжают фиксировать бурых медведей в различных регионах страны. На этот раз в видео с гуляющим по лесу мишкой поделился в TikTok житель Логойского района.

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