ГАИ Минска объявила 9-дневную акцию для "недопущения неправомерного использования" этих полос

Опубликовано: 11.10.2024 21:36 , Обновлено: 11.10.2024

Инспекторы УГАИ ГУВД Минского горисполкома объявили о проведении акции "Полоса для транспорта", которую пообещали провести в столице на протяжении девяти дней, с 12 по 20 октября. В ведомстве сообщили, что целью профилактики является "недопущение неправомерного использования водителями полос для движения маршрутных транспортных средств".

Инспекторы пообещали, что на протяжении девяти дней в Минске организуют рейдовые мероприятия с использованием гласного, негласного и смешанного контроля. Там напомнили, что, в соответствии с ПДД, по таким полосам разрешается движение маршрутных транспортных средств, таких как автобусы троллейбусы и электромобили. А вот остановка и стоянка в этой полосе строго запрещены.

Также в ГАИ Минска подчеркнули, что перестроение на такую полосу разрешено только для осуществления поворота, если она отделена от остальной проезжей части дороги прерывистой линией горизонтальной дорожной разметки. Кроме того, в таких местах, согласно ПДД, разрешено заезжать на полосу для посадки или высадки пассажиров у правого края проезжей части, если это “не создаст препятствия для движения маршрутных транспортных средств”.

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Кроме того, в УВД Минского облисполкома сообщили об акции, которую пообещали провести на территории региона с 10 по 14 октября. Её целью, по словам представителей ведомства, является «повышение уровня транспортной дисциплины» и профилактика ДТП.

Так, на протяжении пяти дней, с 10 по 14 октября, на территории Минской области сотрудники ГАИ запланировали провести акцию под названием «Уступи дорогу специальному транспорту». Инспекторы уточнили, что это необходимо для профилактики ДТП среди водителей при движении машин оперативного назначения (МЧС, милиции, скорой, аварийной службы и т.д.) с включённой звуковой и световой сигнализацией.

В соответствии с действующим законодательством, за непредставление преимущества автомобилям оперативного назначения предусмотрена административная ответственность. Согласно ч. 10 ст. 18.13 КоАП РБ, водителю грозит штраф от 2 до 10 базовых величин (от 80 до 400 белорусских рублей) с возможным лишением права управления сроком до 1 года.

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А что на Витебщине?

Госавтоинспекция Витебской области объявила 10-дневные рейды, которые пройдут на территории региона в утренние и вечерние “часы пик” вблизи пешеходных переходов. Так, с 10 по 20 октября сотрудники ГАИ пообещали провести “комплекс профилактических мероприятий”, направленный на предупреждение ДТП с “уязвимыми участниками дорожного движения”.

В ведомстве уточнили, что особое внимание уделят нерегулируемым пешеходным переходам, на которых отмечается «повышенный риск совершения ДТП». Кроме того, инспекторы напомнили о необходимости соблюдать ПДД тем белорусам, которые предпочитают перемещаться на велосипедах или средствах персональной мобильности (моноколёсах, гироскутерах, электросамокатах и т.д.)

Усиление контроля, по словам сотрудников ГАИ, связано как с приходом осени, так и с авариями, которые произошли в городе в начале недели. Инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ МВД Витебского облисполкома Мария Комлева подчеркнула, что только за понедельник в ДТП попали три пешехода, среди которых — 9-летний мальчик.

В Госавтоинспекции предупредили, что «повышенное внимание» будет уделено нарушениям, которые являются основными причинами ДТП, а именно:

непредоставление преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах;

нахождение на проезжей части без фликеров;

нахождение на дороге в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Telegraf.news писал, что Госавтоинспекция Минского облисполкома напомнила водителям о 5 ситуациях, когда выезд на дорогу может быть опасен для жизни. Сотрудники ведомства призвали перед каждой поездкой “тщательно проверять” автомобиль, поскольку на ранних стадиях можно избежать серьёзных последствий и обеспечить безопасность себе и другим участникам дорожного движения.

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