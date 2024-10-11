"Опасно для жизни" — ГАИ Беларуси предупредила о 5 случаях, когда "садиться за руль недопустимо"

Опубликовано: 11.10.2024 18:52 , Обновлено: 11.10.2024

Госавтоинспекция Минского облисполкома напомнила водителям о 5 ситуациях, когда выезд на дорогу может быть опасен для жизни. Сотрудники ведомства призвали перед каждой поездкой "тщательно проверять" автомобиль, поскольку на ранних стадиях можно избежать серьёзных последствий и обеспечить безопасность себе и другим участникам дорожного движения.

Так, инспекторы настоятельно рекомендовали не пренебрегать правилами и каждый раз, когда садитесь за руль, проверять исправность той или иной системы. В частности, речь идёт о тормозах, рулевом управлении, исправной работе передач, устройства охлаждения и пр.

Неисправная тормозная система. “Когда тормоза не работают, садиться за руль недопустимо”, — напомнили первую прописную истину в ГАИ Миноблисполкома. Сбои в работе рулевого управления. Если машина не слушается руля, то ехать на ней “опасно для жизни”. Важно, чтобы причина неисправности “была определена точно” и “устранена корректно” – от этого зависит дальнейшая эксплуатация авто. Если передачи не переключаются, аварии не избежать. При этом в ведомстве напомнили, что “любые неисправности ведут к быстрому износу всех узлов этого механизма”. Фаркоп. Неисправное тягово-сцепное устройство легко может оторваться и автомобиль начнёт кидать в стороны, предупредили в ГАИ. Топливная система. Игнорирование проблемы ведёт к такой опасности, как возгорание горючего.

На что ещё просили обратить внимание?

Ранее инспекторы ГАИ УВД Мингорисполкома напомнили водителям о важности проверки ещё одной из систем, неисправность которой может повлечь за собой опасность для дорожного движения. Речь идёт об устройстве, отвечающем за обогрев и обдув автомобильных стёкол.

В ведомстве отметили, что с наступлением осени температура воздуха снижается не только за окном, но и в салоне автомобиля, а это, в свою очередь, приводит к запотеванию стёкол. В связи с этим в ГАИ предупредили: согласно правилам дорожного движения, белорусам запрещено выезжать на дорогу, если устройство обогрева и обдува стёкол находится в неисправном состоянии.

«Запотевание стёкол несёт непосредственную опасность для дорожного движения, поскольку из-за конденсата на стёклах водитель не в полной мере может воспринимать дорожную обстановку, что в дальнейшем может повлечь создание водителем аварийной обстановки», — предупредили инспекторы ГАИ.

Также они призвали «в обязательном порядке» убедиться в исправности системы перед тем, как выезжать на дорогу. Благодаря этому, по словам сотрудников Госавтоинспекции, можно «обеспечить безопасность себе и другим участникам дорожного движения».

Ранее Telegraf.news писал, что Госавтоинспекция Витебской области объявила 10-дневные рейды, которые пройдут на территории региона в утренние и вечерние “часы пик” вблизи пешеходных переходов. Так, с 10 по 20 октября сотрудники ГАИ пообещали провести “комплекс профилактических мероприятий”, направленный на предупреждение ДТП с “уязвимыми участниками дорожного движения”.

ГАИ объявила 10-дневные рейды в одной области Беларуси. Кому пообещали «повышенное внимание» в час пик?