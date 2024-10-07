«Несёт опасность для дорожного движения» — ГАИ потребовала от белорусских водителей проверять эту систему перед каждой поездкой

Опубликовано: 07.10.2024 16:51 , Обновлено: 07.10.2024

Инспекторы ГАИ УВД Мингорисполкома напомнили водителям о важности проверки одной из систем, неисправность которой может повлечь за собой опасность для дорожного движения. Речь идёт об устройстве, отвечающем за обогрев и обдув автомобильных стёкол.

Инспекторы напомнили, что с наступлением осени температура воздуха снижается не только за окном, но и в салоне автомобиля, а это, в свою очередь, приводит к запотеванию стёкол. В связи с этим в ГАИ предупредили: согласно правилам дорожного движения, белорусам запрещено выезжать на дорогу, если устройство обогрева и обдува стёкол находится в неисправном состоянии.

“Запотевание стёкол несёт непосредственную опасность для дорожного движения, поскольку из-за конденсата на стёклах водитель не в полной мере может воспринимать дорожную обстановку, что в дальнейшем может повлечь создание водителем аварийной обстановки”, — предупредили инспекторы ГАИ.

В ведомстве призвали “в обязательном порядке” убедиться в исправности системы перед тем, как выезжать на дорогу. Благодаря этому, по словам сотрудников Госавтоинспекции, можно “обеспечить безопасность себе и другим участникам дорожного движения”.

Что делать, чтобы окна не запотевали?

Во-первых, специалисты советуют не перевозить горячую еду или открытые ёмкости с напитками, так как это повышает уровень влажности в автомобиле. При мойке автомобиля лучше всего планировать работу так, чтобы на улице было сухо и безветренно. Вы сможете периодически проветривать салон, чтобы тщательно высушить его внутри и снаружи. Возможно, не все знают, но грязь на стекле также способствует запотеванию. Содержание ветровых стёкол в надлежащей чистоте — ещё один практический совет для уменьшения скопления пара. Проверка износа прокладок или фильтров так же важна, как и уход за остеклением. Регулярные проверки и замена деталей по мере необходимости являются обязательными для поддержания автомобиля в хорошем состоянии.

Ранее Telegraf.news писал, что “Белтехосмотр” сообщил о скидке 20% на прохождение государственного технического осмотра весь октябрь. Однако акция распространяется только на одну категорию белорусов.

«Белтехосмотр» объявил скидку 20% на прохождение ТО весь октябрь. Но только для одной категории белорусов