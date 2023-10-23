В ГАИ рассказали в какого цвета одежде белорусам безопаснее ходить ночью. Это как?

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Опубликовано: 23.10.2023 07:30 , Обновлено: 22.10.2023

В ГАИ Минска опубликовали инфографику, на которой указаны цвета одежды, которые могут "спасти" жизнь. Так в ведомстве решили напомнить белорусам, что в темное время суток важен каждый метр до едущей на вас машины.

Если верить инфографике, самый опасный цвет - черный. Для водителей человек в такой одежде ночью практически невидим, что и понятно. А вот синий цвет одежды даст водителю лишних 17 метров, чтобы заметить пешехода.

Красный цвет куртки и, чем черт не шутит, штанов позволит водителям заметить пешехода за 24 метра. А жёлтый или оранжевый - за 37 метров.

Но никакой цвет не будет иметь значения, потому что зимой на том же укатанном снегу при скорости 60-80 км/ч автомобиль будет ехать до полного торможения 55-100 метров. На обледенелой дороге умножьте расстояние на два. А значит, заметить пешехода в одежде любого цвета водитель сможет за мгновение до неминуемого столкновения. И что же делать?

“Фликер делает уязвимых участников дорожного движения на темной дороге заметными в свете фар на расстоянии до 400 метров. А это дает водителю дополнительное время на принятие наиболее правильного решения, чтобы предотвратить ДТП”, - напомнили в ГАИ Минска.

Что не так с капюшоном?

В ГАИ также попросили белорусов не переходить проезжую часть в капюшоне

“Капюшоны мешают полному обзору проезжей части. И в этом случае велика вероятность не заметить приближающийся автомобиль. В целях безопасности пешеходу необходимо приспустить капюшон, убедиться, что приближающиеся транспортные средства остановились, и только после этого переходить проезжую часть”, - рекомендовали в ГАИ.

Где достать светоотражающий элемент?

Получить фликеры можно двумя способами. Один - сложный, другой - намного проще.

Во-первых, можно продолжать ходить без фликера ночью по обочинам дорог и ждать пока вас или собьёт машина, или встретят инспекторы ГАИ. Есть шанс, что вместо штрафа от 37 до 111 рублей, они вас предупредят и подарят заветный светоотражающий элемент. Подробности по ссылке ниже.

ГАИ устроила по всей Беларуси рейды на пешеходов. Кому грозит штраф до 296 рублей?

Другой вариант проще. В практически любом магазине, где есть промтоварный отдел, светоотражающие браслеты продаются по цене 1,5-4 рубля за штуку. А на интернет-площадках, типа Wildberries или Ozon, можно купить набор из 10 лент за 8-10 рублей. Производитель уверяет, что с ними пешеходы будут заметны за 200 метров. Этого вполне хватит практически для любых зимних условий с запасом на всю семью.