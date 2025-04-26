ГАИ Беларуси вооружилась "Оракулом инсайт" и пообещала водителям "письма счастья" за превышение даже там, где нет знаков

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Опубликовано: 26.04.2025 11:10 , Обновлено: 26.04.2025

Начальник главного управления ГАИ (ГУГАИ) МВД Беларуси Виктор Ротченков сообщил, что 26 апреля дорожно-патрульная служба вооружилась новыми мобильными комплексами фотовидеофиксации "Оракул инсайт", с помощью которых будут ловить нарушителей скоростных режимов на дорогах страны. Глава Госавтоинспекциии раскрыл нюансы этой новинки.

Как сказано в сообщении МВД, “Оракул инсайт” уже сегодня, 26 апреля, “заявит о себе” на трассах. Фотофиксатор размещают в патрульной машине ГАИ, на опубликованных кадрах это подголовник сидения рядом с водительским.

Ротченков рассказал, что комплекс автоматически отслеживает скорость движения авто одновременно в четырех полосах движения (как в попутном, так и во встречном направлениях). Еще “Оракул инсайт”, по информации ГАИ, способен классифицировать транспорт по типу и установленному для него скоростному ограничению.

“Дальность распознавания номерных знаков составляет 500 метров”, - [link href=“https://t.me/pressmvd/16887” target=“_blank” rel=“noopener”] поделился [/link] данными начальник ГУГАИ. В ведомстве предупредили, что там, где будут использовать новый комплекс, участки дорог соответствующими дорожными знаками не обозначат .

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После того, как “Оракул инсайт” зафиксирует нарушение, он обработает данные, а нарушителю позже придет “письмо счастья” о привлечении к административной ответственности.

“Мобильный комплекс прошел полную сертификацию и опытную эксплуатацию … Уверен, что использование мобильных комплексов повысит безопасность дорожного движения на дорогах Республики Беларусь”, - добавил Ротченков.

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