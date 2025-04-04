🎥 Видео

Опубликовано: 04.04.2025 16:41 , Обновлено: 04.04.2025

Началась новая глава в саге о «письмах счастья» за отсутствие техосмотра. На этот раз «Белтехосмотр» решил прояснить ситуацию после недавних противоречивых заявлений от автовладельцев и комментариев региональных ГАИ. В своём видео в Instagram они рассказали, как, по их данным, осуществляется контроль сейчас и, главное, как он будет осуществляться в ближайшее время. На предприятии заверили, что круг «всевидящих» камер планируют серьёзно расширить.

В ролике показали стандартное «письмо счастья», выписанное на основании данных с дорожной камеры за «управление ТС без гостехосмотра». Как пояснили авторы видео, сейчас это работает так:

Камеры фото- и видеофиксации ГАИ (те, что следят за скоростью) фиксируют автомобиль в потоке .

. Система распознает регистрационный знак .

. Номер сверяется с Автоматизированной информационной системой (АИС) «Белтехосмотр» на наличие действующего разрешения на допуск.

с Автоматизированной информационной системой (АИС) «Белтехосмотр» на наличие действующего разрешения на допуск. Если разрешения нет — собственнику приходит постановление об административном правонарушении (либо об освобождении от ответственности с вынесением предупреждения).

«Нет камер таких» — Белоруска показала «письмо счастья» не за скорость. Зрители не поверили

В «Белтехосмотре» подчеркнули: их АИС получает данные о пройденном ТО в режиме онлайн со всех диагностических станций страны, неважно, кому они принадлежат.

Но в видео прямо говорится: «В настоящее время на завершающей стадии находится разработка алгоритма взаимодействия АИС „Белтехосмотр“ с Республиканской системой мониторинга общественной безопасности (РСМОБ)».

View this post on Instagram

[link href=“https://www.instagram.com/reel/DH_DOZjvYQT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“font-family: Arial,sans-serif; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] A post shared by ТЕХОСМОТР | УП «БЕЛТЕХОСМОТР» | БЕЛАРУСЬ (@beltehosmotr) [/link]

Что это значит для автовладельцев? РСМОБ, техническим оператором которой является «Белтелеком», — это та самая система, к которой подключены мириады камер по всей стране, а не только дорожные камеры ГАИ. Как сказано в ролике, в РСМОБ стекаются данные и от уличных камер, и от камер, «установленных на различных объектах» — как государственных, так и частных.

Проще говоря, техосмотр готовятся отслеживать по гораздо большему количеству камер, чем сейчас. Если «алгоритм взаимодействия» доработают и запустят, то теоретически админитративку за отсутствие техосмотра можно будет получить не только за проезд мимо скоростной камеры, но и за заезд на парковку гипермаркета или даже во двор собственного дома, если там установлена камера, подключённая к РСМОБ.

Когда именно «завершающая стадия» перейдёт в полноценную работу и насколько эффективно она будет выявлять нарушителей в таком масштабе, неизвестно. Однако «Белтехосмотр» дал вполне конкретный совет: «Поспешите пройти техосмотр. В противном случае без „писем счастья“ вы точно не останетесь».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как «Белтехосмотр» предупредил одну категорию водителей о проблеме с электронным «дазволом» в банках.

В «Белтехосмотре» предупредили о проблеме с электронным «дазволом» у одной категории водителей