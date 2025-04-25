ГАИ анонсировала "Фильтр" и "Паутину" на 5 дней по всей Беларуси. А куда уже отправили "Стрелу"?

Опубликовано: 25.04.2025 16:29 , Обновлено: 25.04.2025

В связи с большими выходными ГАИ объявила профилактическое мероприятие "Пьяному и бесправному не место на дороге!", а также "Фильтр" и "Паутину" по всей Беларуси. Они продлятся с 26 по 30 апреля. Но в некоторые регионы Госавтоинспекция уже отправила группы спецподразделения дорожно-патрульной службы (ДПС) "Стрела".

По словам представителя главного управления ГАИ (ГУГАИ) МВД Анны Банадык, наряды ДПС займутся “целенаправленными отработками” автодорог и улиц, уделив при этом внимание объектам торговли и развлекательным заведениям, работающим круглосуточно.

“По всей стране пройдут специальные мероприятия “Фильтр” и “Паутина”, рейдовые группы спецподразделения ДПС “Стрела” выбыли в наиболее аварийные регионы”, - [link href=“https://t.me/pressmvd/16882” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщила [/link] Банадык. Конкретные регионы она не звала.

Представитель ГУГАИ рассказала, что профмероприятия включают в себя информационно-разъяснительную работу с населением. Сотрудники ГАИ пообещали дать “принципиальную оценку” действиям тех, кто грубо нарушает ПДД. Еще в ведомстве попросили сообщать по телефону 102 о фактах и попытках нетрезвого вождения или нахождения на трассе пьяных пешеходов и велосипедистов.

ГАИ начала отработку на мотопатрулях по всей Беларуси

Также в Госавтоинспекции дали рекомендации для водителей:

следует выбирать безопасную скорость движения с учетом ситуации на дороге,

отказаться от необдуманных перестроений, обгонов и опережений,

обеспечить безопасную перевозку всех пассажиров.

Не забыли в ведомстве и про пешеходов с велосипедистами: им посоветовали с “повышенным вниманием” пересекать дорогу, а в темноте использовать световозвращающие элементы.

Ранее Telegraf.news писал, что ГАИ Минщины решила в течение трех дней - с 25 по 27 апреля - проводить массированную отработку аварийно опасных участков автомобильной трассы Р-53 «Слобода — Новосады». Инспекторы также заранее предупредили водителей о временных ограничениях скорости, а также запретах на парковку, которые планируют ввести на некоторых дорогах на Радуницу.

ГАИ Минщины объявила массированную отработку одной из трасс и предупредила об ограничениях скорости на Радуницу