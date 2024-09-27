В TikTok показали «магическую линию», которая удерживает минчан в своих пределах. Комментаторы объяснили «волшебство»

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Опубликовано: 27.09.2024 13:38 , Обновлено: 27.09.2024

В TikTok опубликовали ролик, где показали "магическую линию" возле железнодорожного вокзала в Минске. Автор видео удивилась, как эта линия удерживает людей. Комментаторы объяснили.

“Удивительно, всего лишь линия на асфальте, а как она магически удерживает людей в ее пределах”, - сказал автор. Ну, а на ролике - линия, которая обозначает зону для курения возле вокзала. На видео показали разные фрагменты с людьми, которые курят в установленных пределах.

“Не линия, а закон. Правду скажу: когда вокруг чисто, то и самому стыдно бросить окурок или обертку”, - написал один комментатор.

“Всем плевать на штрафы. Дело в уважении к чистоте”, - отметил другой.

“Потому что белорусы - культурные люди”, - поделился мнением третий.

Кто-то же сказал, что такая ситуация - из-за большого количества милиции рядом. Но в основном комментаторы говорили про воспитанность.

Хотя были и противоположные мнения. “Штраф в несколько базовых их удерживает, а не линия”, - предположил еще один пользователь TikTok.