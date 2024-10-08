«И где ехать?» - Новый знак на велодорожке в Минске ввел в ступор самокатчиков

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Опубликовано: 08.10.2024 17:06 , Обновлено: 08.10.2024

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали дорожный знак, который запрещает движение на средствах персональной мобильности. Автора ролика знак этот удивил. Комментаторы попытались объяснить.

“Что это за знаки появились? Самокаты запретили в городе?” - спросила в видео автор. Там показан знак 3.35 “Движение на средства персональной мобильности запрещено”, который, к слову, появился в Правилах дорожного движения (ПДД) в октябре 2022 года.

Скриншот: pddonline.by

В подписи к ролику автор уточнила, что знак этот установили на велодорожке. “Получается, разрешено ездить только велосипедистам?” - спросила девушка.

“Такие знаки на “Площади Ленина” и “Октябрьской” тоже есть, по площади нельзя ехать на самокате. Либо пешком, либо объезжать”, - написал один комментатор под роликом.

“А велосипедистам можно? Они точно так же гоняют и врезаются в людей. Странные, конечно, правила”, - ответила автор.

“И где ехать?” - спросил другой пользователь TikTok.

Некоторые комментаторы писали, что этот знак требует от самокатчиков спешиваться на пешеходном переходе. Такое нововведение предусматривают подготовленные ГАИ изменения в ПДД Беларуси, анонсированные 10 сентября. Однако, как мы убедились выше, этот знак обозначает другое и в правилах он уже два года.

Ранее Telegraf.news подробно рассказывал о предлагаемых Госавтоинспекцией нововведениях. Так, велосипедистам снова предложили спешиваться перед пересечением автодороги. Согласно действующей редакции ПДД, это можно не делать — от велосипедиста лишь требуется пересекать проезжую часть «со скоростью идущего пешехода».

В ГАИ подготовили изменения в ПДД Беларуси. Велосипедистам снова спешиваться? А что сделают с электросамокатчиками?