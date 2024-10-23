«Есть определенный конфликт» - В ГАИ пообещали «найти компромисс» в ПДД для белорусских велосипедистов и водителей

Опубликовано: 23.10.2024 13:39 , Обновлено: 23.10.2024

Госавтоинспекция пока не определилась, вернётся ли в Правила дорожного движения (ПДД) Беларуси требование спешиваться с велосипеда и электросамоката перед пешеходным переходом. После общественного обсуждения соответствующего законопроекта инспекция пообещала "найти компромисс" и учесть интересы как водителей, так и велосипедистов.

Каким будет “наиболее оптимальный вариант” изменения ПДД в ведомстве пока не определились, сообщил 23 октября заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Александр Занимон.

“На самом деле, есть определенный конфликт интересов”, - процитировало представителя ГАИ госагентство Sputnik.

Занимон выразил мнение, что для того, чтобы “учесть пожелания” и автомобилистов, и велосипедистов, этот вопрос придётся “обсуждать ещё не один раз”.

“Будем обсуждать в достаточно широком кругу и специалистов, и, я надеюсь, участников дорожного движения”, – пообещал замначальника главного управления ГАИ.

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[info_b]Напомним, предложение вернуть требование спешиваться перед пересечением проезжей части для велосипедистов и электросамокатчиков фигурировало в проекте изменений в Правила дорожного движения, вынесенном на общественное обсуждение в сентябре этого года. В ходе обсуждений некоторые белорусы предлагали в качестве дополнительных мер борьбы с “лихачами” на электросамокатах и велосипедах ввести для этой категории участников дорожного движения новые штрафы или вовсе обязать получать права, как автомобилистам.[/info_b]

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Ранее Telegraf.news рассказал об эксперименте, который провела Гродненская Госавтоинспекция и который наглядно показал, как скорость велосипедистов, самокатчиков и пешеходов, передвигающихся на других средствах персональной мобильности (СПМ), влияет на время, необходимое водителю для того, чтобы заметить их.

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