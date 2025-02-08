ГАИ Беларуси объявила «рейды выходного дня». В какие две области пустила «Стрелу» и на кого нацелила квадрокоптеры?
Белорусская Госавтоинспекция объявила на эти выходные рейды по всей стране. Узнали, в каких двух областях патрулировать дороги отправили экипажи специального подразделения ДПС "Стрела", а за кем инспекторы пообещали следить с помощью квадрокоптеров.
Как пояснила пресс-секретарь главного управления ГАИ МВД Анна Банадык, для “стабилизации обстановки” на дорогах под “особый контроль” в субботу и воскресенье, 8 и 9 февраля, инспекторы решили взять нетрезвых участников дорожного движения, а также водителей без прав. Именно они, по словам Банадык, станут приоритетом для инспекторов в эти выходные.
На особый контроль, в том числе, с воздуха с применением квадрокоптеров, инспекторы ГАИ решили взять следующие аспекты ПДД:
- соблюдение правил проезда пешеходных переходов и перекрестков,
- соблюдение сигналов светофора,
- правила обгона и выезда на встречную полосу.
Что же до экипажей “Стрелы”, их МВД традиционно направило на отработку самых аварийно-опасных участков дорог, на этот раз - в Витебской и Гомельской областях.
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“Сотрудники милиции нацелены на принципиальную оценку действий лиц, допускающих грубые нарушения ПДД”, - подчеркнула Банадык.
Кроме того, в ГАИ напомнили водителям о “переменчивых погодных условиях”, которые спрогнозировали синоптики на выходные. В связи с этим водителей призвали “безоговорочно соблюдать ПДД”, быть осмотрительными и благоразумными и постоянно следить за обстановкой на дороге, не отвлекаясь во время движения.
Отметим, что на ближайшие сутки (как минимум до 21:00 воскресенья, 9 февраля) синоптики Белгидромета объявили по всей стране жёлтый уровень метеоугрозы из-за потенциально опасной гололедицы, которая может в эти выходные образовываться на отдельных участках дорог.
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Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе белорусская Госавтоинспекция поделились первыми результатами республиканской акции “За рулём — не на связи”. На официальном TikTok-аккаунте ГАИ выложили видео с некоторыми водителями, которые не выпускают телефон из рук даже за рулём, за что и попали в объектив камеры инспекторов.
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