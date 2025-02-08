ГАИ Беларуси объявила «рейды выходного дня». В какие две области пустила «Стрелу» и на кого нацелила квадрокоптеры?

Опубликовано: 08.02.2025 12:09 , Обновлено: 08.02.2025

Белорусская Госавтоинспекция объявила на эти выходные рейды по всей стране. Узнали, в каких двух областях патрулировать дороги отправили экипажи специального подразделения ДПС "Стрела", а за кем инспекторы пообещали следить с помощью квадрокоптеров.

Как пояснила пресс-секретарь главного управления ГАИ МВД Анна Банадык, для “стабилизации обстановки” на дорогах под “особый контроль” в субботу и воскресенье, 8 и 9 февраля, инспекторы решили взять нетрезвых участников дорожного движения, а также водителей без прав. Именно они, по словам Банадык, станут приоритетом для инспекторов в эти выходные.

На особый контроль, в том числе, с воздуха с применением квадрокоптеров, инспекторы ГАИ решили взять следующие аспекты ПДД:

соблюдение правил проезда пешеходных переходов и перекрестков,

соблюдение сигналов светофора,

правила обгона и выезда на встречную полосу.

Что же до экипажей “Стрелы”, их МВД традиционно направило на отработку самых аварийно-опасных участков дорог, на этот раз - в Витебской и Гомельской областях.

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“Сотрудники милиции нацелены на принципиальную оценку действий лиц, допускающих грубые нарушения ПДД”, - подчеркнула Банадык.

Кроме того, в ГАИ напомнили водителям о “переменчивых погодных условиях”, которые спрогнозировали синоптики на выходные. В связи с этим водителей призвали “безоговорочно соблюдать ПДД”, быть осмотрительными и благоразумными и постоянно следить за обстановкой на дороге, не отвлекаясь во время движения.

Отметим, что на ближайшие сутки (как минимум до 21:00 воскресенья, 9 февраля) синоптики Белгидромета объявили по всей стране жёлтый уровень метеоугрозы из-за потенциально опасной гололедицы, которая может в эти выходные образовываться на отдельных участках дорог.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе белорусская Госавтоинспекция поделились первыми результатами республиканской акции “За рулём — не на связи”. На официальном TikTok-аккаунте ГАИ выложили видео с некоторыми водителями, которые не выпускают телефон из рук даже за рулём, за что и попали в объектив камеры инспекторов.

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