Штрафы за нарушения ПДД в Беларуси будут списывать автоматически? Минюст подготовил новый законопроект

Опубликовано: 08.02.2025 08:27 , Обновлено: 08.02.2025

Министерство юстиции подготовило новый законопроект, который корректирует особенности исполнительного производства в стране. Если его примут законодатели, штрафы за некоторые нарушения Правил дорожного движения (ПДД) в Беларуси смогут списывать автоматически с банковских счетов нарушителя. Глава ведомства Евгений Коваленко 7 февраля объяснил, о каких нарушениях идёт речь.

Новый законопроект предусматривает расширение сферы применения упрощенного исполнительного производства. Как пояснил министр юстиции, данный механизм органы принудительного исполнения наказания смогут применять в случаях, когда сумма взыскания незначительная - до 20 базовых величин (на данный момент составляет 840 рублей), сообщило госагентство БЕЛТА.

По словам Коваленко, это позволит взыскивать штраф с нарушителя максимально оперативно и без оформления дополнительных бумаг, а также даёт возможность автоматизировать процесс.

Среди нарушений, которые уже в этом году могут попасть под упрощенное исполнительное производство, Коваленко назвал, в частности, штрафы за нарушение ПДД, которые автоматически выписывает Госавтоинспекция с помощью системы фотофиксации.

“Получается система, когда в автоматическом режиме осуществлена фиксация правонарушения и также в упрощенном, в значительной степени автоматическом режиме, будет осуществляться взыскание по этому правонарушению путем списания денежных средств со счета нарушителя”, - пояснил министр юстиции, как будет работать эта система, если её одобрят депутаты.

Как это работает?

Подобная схема списания долгов с банковских счетов в Беларуси работает уже несколько лет. Ею, в частности, пользуются налоговые органы для списания пени с должников.

[info_b]Автоматическая информационная система исполнения денежных обязательств (АИС ИДО) в Беларуси заработала с 1 января 2020 года. Её разработал Национальный банк страны, чтобы с её помощью с белорусов можно было автоматически взыскивать некоторые неисполненные обязательства, например, перед налоговыми органами.

Работает система следующим образом: после поступления в систему платежного требования автоматически формируется запрос во все банки, где у должника есть открытые счета. Система формирует и отправляет в банк, на счёте которого есть необходимая сумма, платежную инструкцию, а уже банк автоматически списывает деньги со счёта проштрафившегося клиента. Происходит списание денег без информированного согласия владельца счёта - его просто уведомляют о списании постфактум.[/info_b]

По словам главы министра юстиции, внедрение подобной системы позволит повысить эффективность работы органов исполнительного производства, цифровизировать документооборот и активнее задействовать упрощенные формы производства. Министр выразил мнение, что это одновременно и дополнительно защитит интересы взыскателей, и стимулирует белорусов на добровольное исполнение наказаний.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с 1 января 2025 года в Беларуси из-за планового повышения базовой величины выросли размеры штрафов за нарушения ПДД, а также тарифы на некоторые услуги ГАИ.

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А в январе этого года начальник главного управления Госавтоинспекции Виктор Ротченков рассказал, планируют ли в Беларуси в ближайшее время вводить систему штрафных баллов за нарушения ПДД, которая действует в некоторых странах, а также получат ли продолжение “эксперименты” с современными средствами организации дорожного движения.

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