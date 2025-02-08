Синоптики пообещали Беларуси «сибирские морозы» до -21°С. Когда?

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Опубликовано: 08.02.2025 10:05 , Обновлено: 08.02.2025

Синоптики предупредили белорусов о приходе "сибирских морозов" в ближайшие дни. По словам специалистов, ночи ожидаются такими холодными, "которых у нас этой зимой ещё не было". Посмотрели, какие значения спрогнозировали для Беларуси мировые метеоцентры и какой прогноз на ближайшие дни дал Белгидромет.

Авторы Telegram-канала о погоде @nadvorie предупредили, что ближайшие две ночи будут очень морозными. На это указывает и глобальная система численного прогнозирования погоды GFS, и модель Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), и канадская GEM.

Самая холодная ночь, по расчётам специалистов, ожидается с воскресенья на понедельник, 10 февраля: модель GFS показала морозы в -4..-8°С, европейская ECMWF спрогнозировала уже десятиградусные морозы, до -12°С, а канадская GEM и вовсе посулила все -14..-18°С, “а кое-где даже и ниже”.













Так, их коллеги из Telegram-канала “Метеовайб”, изучив прогноз канадской модели GEM, рассмотрели в прогнозе на воскресенье и понедельник “совсем сибирские цифры” - до -18°..-21°С. Впрочем, такие цифры специалисты назвали “маловероятными”, а вот понижение ночных температур до -14..-15°С - более чем реалистичным прогнозом.

“На большей части территории при малооблачном небе будет наблюдаться интенсивное радиационное выхолаживание поверхности”, - предупредили специалисты.













С такими цифрами в целом согласны и в Белгидромете. По их оперативному прогнозу, из-за того, что наша страна оказалась на периферии мощного антициклона, в Беларуси усилятся морозы, но снегопадов при этом ждать не стоит - погода будет стоять облачная, с прояснениями.

Температуру на ближайшие три дня Белгидромет спрогнозировал следующую:

в субботу, 8 февраля, максимальная днём -4.. +1°С,

в воскресенье, 9 февраля, ночью -4..-11°С (местами до -14°С), днём -4..+2°С,

в понедельник, 10 февраля, ночью -5..-11°С (местами до -14°С), днём -4..+1°С.

Ранее Telegraf.news рассказал, что синоптики предупредили белорусов о приближении к нашему региону “мощнейшего блокирующего антициклона”, который получил название “Эльвира”. Благодаря ему на протяжении как минимум недели на территории страны совсем не ожидается осадков и должна установиться солнечная, но по-февральски морозная погода.

Синоптики пообещали белорусам неделю без снегопадов и «много солнца» от «бескрайней Эльвиры». Где ждать морозы до -14°С?