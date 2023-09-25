В Беларуси за выходные оштрафовали не менее 1040 пешеходов. Что происходит?

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Опубликовано: 25.09.2023 10:39 , Обновлено: 25.09.2023

Госавтоинспекция Беларуси объявляла на выходные, 23 и 24 сентября рейды. Обещали привлечь и "Стрелу". ГАИ озвучила некоторые итоги профилактических мероприятий.

Так, на дорогах Витебской области за выходные было зарегистрировано 31 ДТП, из них девять – в Витебске. Задержано 13 пьяных водителей, 20 бесправных.

К административной ответственности за нарушение правил дорожного движениябыло привлечено более 200 пешеходов. Из них 20 были пьяными, 41 — без фликеров.

А в Гродненской области, сотрудники ГАИ пресекли 1144 нарушений правил дорожного движения. Было задержано восемь пьяных и 23 бесправных водителей.

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Кроме того, к административной ответственности привлечен 161 пешеход, пять из них находились на проезжей части в нетрезвом виде.

Было зарегистрировано 33 ДТП, аварий с тяжелыми последствиями не зарегистрировано.

В Могилевской области зарегистрировано два ДТП, в которых один человек погиб и один получил травмы. Всего же было выявлено 673 нарушения ПДД. Сотрудники ГАИ задержали 14 пьяных водителей и 16 бесправников. К административной отдветсвенности привлекли 107 пешеходов, 28 из которых были пьяными.

ГАИ Минска в выходные за превышение скорости оштрафовала 107 водителей, присекла 41 факт управления ТС “бесправниками” и 50 нарушений правил перевозки детей.

Кроме того, инспектора задержали 11 пьяных автомобилистов, 127 привлекли за нарушения правил проезда пешеходных переходов, а 82 водителя пренебрегли ремнями безопасности. Также за нарушение ПДД к ответственности привлекли 576 пешеходов (при этом 28 из них были в состоянии алкогольного опьянения).

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что у минчан появилась возможность сообщить в ГАИ об автохламе онлайн. Вот как это сделать.

У минчан появилась возможность сообщить в ГАИ об автохламе онлайн. Вот как это сделать