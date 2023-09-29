ГАИ Беларуси объявила одним "днём безопасности" пятницу и выходные

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Опубликовано: 29.09.2023 12:41 , Обновлено: 29.09.2023

В пятницу, 29 сентября, Госавтоинспекция начала, так называемый «Единый день безопасности дорожного движения». Продлится он и в выходные: 30 сентября и 1 октября.

В ГАИ считают, что профилактические мероприятия должны привлечь внимание к проблеме дорожно-транспортного травматизма из-за сокращающегося светового дня. В эти дни Госавтоинспекция пообещала усилить контроль на дорогах, принять “дополнительные меры по обеспечению безопасности уязвимых категорий участников дорожного движения”, сообщили в МВД.

Повышенное внимание будет уделено отработке аварийно-опасных участков дорог в Минской области. К рейдам подключат экипажи спецподразделения “Стрела”.

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Также инспектора пообещали провести с белорусами беседы, напомнить им правила безопасного поведения в темное время суток. Например, что при движении по краю проезжей части или обочине, на одежде у пешеходов должны быть фликеры. Касается это и велосипедистов, людей на средствах персональной мобильности.

Ранее Телеграф писал о том, что транспортная инспекция начала изымать авто у белорусских таксистов.

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