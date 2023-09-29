ГАИ показала, как легковушка протаранила пешеходов на перекрестке в Минске – двое в больнице

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Опубликовано: 29.09.2023 08:13 , Обновлено: 29.09.2023

В четверг, 28 сентября, в Минске произошло ДТП в результате которого пострадали пешеходы: легковушка на перекрёстке не уступила дорогу МАЗу и в результате столкновения с грузовиком вылетела на тротуар, где в тот момент стояла толпа пешеходов, дожидавшихся зелёного сигнала светофора.

Авария произошла около 16:50, сообщили в столичной Госавтоинспекции. По их данным, за рулём легкового автомобиля Mercedes был 68-летний мужчина. На круговой развязке, поворачивая направо на улицу Ванеева (там установлена разрешающая дополнительная секция с основным красным сигналом светофора) он не уступил дорогу грузовику. Тот ехал прямо на “зелёный” по улице Ванеева. В результате столкновения Mercedes вылетел на тротуар, прямо у пешеходного перехода, где в тот момент около десятка людей дожидались разрешающего сигнала светофора.

По данным ГАИ, двух пострадавших женщин-пешеходов медики забрали с места ДТП в больницу на обследование. Остальным пешеходам помощь врачей не понадобилась.

По факту ДТП следователи проводят проверку

[info_b]В ГАИ напомнили водителям, что на перекрёстках при движении в направлении стрелки, включённой в дополнительной секции одновременно с жёлтым или красным сигналом светофора, водитель обязан уступить дорогу тем транспортным средствам, которые движутся с других направлений - у них в данном случае преимущество, согласно положениям Правил дорожного движения.[/info_b]