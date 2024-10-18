Эту скрытую функцию кнопки обогрева заднего стекла знают не все. Как поможет при вождении осенью и зимой?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 18.10.2024 13:59 , Обновлено: 18.10.2024

Осень и зима - самое сложное время как для водителя, так и для его автомобиля. Одной из самых больших и раздражающих проблем, с которыми сталкивается большинство водителей, являются проблемы с видимостью. К счастью, есть простой инструмент в борьбе с этими неудобствами — кнопка обогрева заднего стекла. Многие не знают о ее тайной функции.

Оказывается, в многих автомобилях под кнопкой обогрева заднего стекла прячут и… функцию обогрева зеркал.

Есть водители, которые об этом даже не знают. Поэтому стоит проверить это, и в качестве теста в такую погоду вы можете открыть для себя одну из самых полезных функций в осенне-зимний период.

[info_b]Дело в том, что многие производители не указывают, что именно делает кнопка заднего стекла, полагая, что это общеизвестно. Большинство ограничивается обозначением только одной функции. Редко кто изображает на кнопке вместе со стеклом и зеркала.[/info_b]

Зачем протирать лобовое стекло яблоком? Вот почему это трюк используют дальнобойщики

Просто нажмите на кнопку обогрева заднего стекла — и наблюдайте, что водяной пар, иней или вода исчезнут в одно мгновение, а боковые зеркала останутся чистыми.

Однако стоит знать, что немного иначе подходят к этому вопросу немецкие производители, которые часто размещают функцию обогрева зеркал в совершенно другом месте. Наверное, это более логично, ведь она находится рядом с регулировкой зеркал. Например, достаточно переключить не на L или R, а на значок обогрева зеркал.

А для тех водителей, в чьих машинах не предусмотрен обогрев зеркал, есть другой полезный совет. При ручной чистке зеркал возникает проблема: если протереть зеркала тряпкой, носовым платком или перчаткой, то на стекле останутся разводы, которые будут отражать свет и мешать водителю понять, может ли он, например, сменить полосу движения. Поэтому стоит обзавестись специальной губкой из замши или чем-то подобным. Тогда вы не усугубите ситуацию.

Зачем водителям обязательно брать в авто газету? Вот почему особенно полезно зимой

Какую еще кнопку нужно нажимать в автомобиле осенью?

Раз уж мы заговорили о кнопках и способах борьбы с надоедливыми проблемами, у водителей есть эффективное решение проблемы запотевших окон.

Водяной пар означает проблемы с влажностью. Включив на некоторое время кондиционер (кнопка AC), вы быстро справитесь с проблемой, так как он отлично справляется с удалением влаги из автомобиля. Может показаться нелогичным включать кондиционер в холодную погоду, но это эффективный способ. Он работает мгновенно и надежно.

Однако если ваши окна регулярно запотевают, это указывает на более серьезную проблему. Возможно, вам придется заменить салонный фильтр, коврики или найти утечку, через которую попадает вода.

Ранее Telegraf.news писал, что осенью и зимой водители встречаются с такой проблемой, как запотевание стекол в авто. Если ее вовремя не устранить, это может привести к дорожно-транспортному происшествию или создать опасную ситуацию на дороге. Что же делать, чтобы окна не запотевали?

Что делать, чтобы стекла в машине не запотевали? Вот проверенные способы