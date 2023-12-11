Зачем водителям обязательно брать в авто газету? Вот почему особенно полезно зимой
Зима каждый год преподносит водителям множество неприятных сюрпризов. Снег, ледяной дождь и мороз намного усложняют им жизнь. Зачастую, чтобы избежать проблем, нужно потратить много денег. Однако, к частью, есть и бюджетные, а то и бесплатные трюки, которые нередко спасают автовладельцев. Как зимой поможет газета?
Всегда берите в машину несколько газет
Этот трюк особенно полезен осенью и зимой, когда водителям приходится иметь дело с обильными дождями и снегом. Обычная газета может запросто минимизировать неприятности.
Дело в том, что снег, который мы приносим в машину на обуви, быстро тает на ковриках. И если они не резиновые, в этом случае велика вероятность того, что под ними будет скапливаться вода. Вот тут-то и пригодится газета.
Все, что вам нужно сделать, — это снять коврик и положить под него газету. Затем верните коврик на место. Газета будет действовать как абсорбент воды и влаги. Заменяйте ее каждые несколько дней.
А зачем в машине нужен носок и рис?
Еще один эффективный трюк — брать с собой в авто носок с рисом. Это поможет, если у вас запотевают стекла. Рис впитает влагу — и проблема с запотеванием должна исчезнуть.
Насыпьте продукт в носок, завяжите конец веревкой или резинкой и положите его под сиденья, а лучше всего - рядом с задним стеклом.
[info_b]Рис следует менять раз в месяц.[/info_b]
Пилочка для ногтей
Также неожиданным, но очень полезным инструментом для автовладельцев станет пилочка для ногтей. Она поможет очистить дворники от замерзшей грязи и воды.
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