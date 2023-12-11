Зачем водителям обязательно брать в авто газету? Вот почему особенно полезно зимой

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 11.12.2023 12:40 , Обновлено: 11.12.2023

Зима каждый год преподносит водителям множество неприятных сюрпризов. Снег, ледяной дождь и мороз намного усложняют им жизнь. Зачастую, чтобы избежать проблем, нужно потратить много денег. Однако, к частью, есть и бюджетные, а то и бесплатные трюки, которые нередко спасают автовладельцев. Как зимой поможет газета?

Всегда берите в машину несколько газет

Этот трюк особенно полезен осенью и зимой, когда водителям приходится иметь дело с обильными дождями и снегом. Обычная газета может запросто минимизировать неприятности.

Дело в том, что снег, который мы приносим в машину на обуви, быстро тает на ковриках. И если они не резиновые, в этом случае велика вероятность того, что под ними будет скапливаться вода. Вот тут-то и пригодится газета.

Все, что вам нужно сделать, — это снять коврик и положить под него газету. Затем верните коврик на место. Газета будет действовать как абсорбент воды и влаги. Заменяйте ее каждые несколько дней.

А зачем в машине нужен носок и рис?

Еще один эффективный трюк — брать с собой в авто носок с рисом. Это поможет, если у вас запотевают стекла. Рис впитает влагу — и проблема с запотеванием должна исчезнуть.

Насыпьте продукт в носок, завяжите конец веревкой или резинкой и положите его под сиденья, а лучше всего - рядом с задним стеклом.

[info_b]Рис следует менять раз в месяц.[/info_b]

Пилочка для ногтей

Также неожиданным, но очень полезным инструментом для автовладельцев станет пилочка для ногтей. Она поможет очистить дворники от замерзшей грязи и воды.

Зачем каждому водителю брать в авто пилочку для ногтей? Вот как поможет в морозы

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Ранее Телеграф публиковал простые советы, как упростить процедуру и при этом не повредить автомобиль. Но только не верьте “хитростям” из Тик Тока и Youtube, которые могут нанести вред вашим авто.

Эти «хитрости» помогут убрать снег с авто вместе со стеклом и краской. А как почистить правильно?