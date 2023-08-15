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Это правило "5 минут" соблюдают немногие водители. Как может помочь сэкономить на обслуживании?

Это правило "5 минут" соблюдают немногие водители. Как может помочь сэкономить на обслуживании?
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Многие водители часто не знают, что продлить жизнь такой важной и очень дорогой в ремонте системе кондиционирования может простое правило "5 минут". Оно не скажется на комфорте во время поездки, но побережет нежный кондиционер.

Принцип работает очень просто и заключается в отключении кондиционера в автомобиле за 5 минут до прибытия в пункт назначения и выключения двигателя. Главное, выключить именно кондиционер, а не вентилятор.

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Благодаря этому охладившийся испаритель системы кондиционирования успеет повысить свою температуру. Работающий вентилятор будет отводить холод и водяной пар, образующиеся при разморозке элемента.

Правило “5 минут” позволяет ограничить количество влаги, циркулирующей в системе вентиляции. А влага в сочетании с теплом создает среду, особенно благоприятную для развития грибков, плесени и бактерий. Эффект? Во-первых, после перезапуска кондиционера в салоне не будет неприятного запаха, а на стекле не появится водяной пар.

Во-вторых, меньше грибков, плесени и бактерий означает меньший риск того, что водитель или пассажиры заболеют из-за кондиционера.

Побочным эффектом заботы о кондиционировании воздуха и применения правила 5-минут также будет то, что тела пассажиров будут постепенно подготавливаться к той температуре, которая ожидает их снаружи автомобиля. Благодаря этому переход из кондиционируемого помещения на улицу будет более плавным.

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Конечно, нельзя утверждать, что правило “5 минут” полностью устраняет влагу из воздуховодов автомобиля. Бактерии будут продолжать там расти, просто немного медленнее и в меньшей степени. Это означает, что систему все равно нужно “лечить”. Поэтому раз в пару лет надо проводить процедуру очистки системы вентиляции.

Правда ли, что кондиционер в машине вреден?

И помните, что как и любое устройство, кондиционер в машине имеет свои плюсы и минусы.

Плюсы кондиционера:

    1. Охлаждение воздуха в салоне автомобиля в жаркую погоду, что повышает комфортность поездки.
    1. Фильтрация воздуха извне, что позволяет избавиться от пыли, грязи и других загрязнений, которые могут проникать в салон через открытые окна.
    1. Уменьшение уровня влажности в салоне, что помогает предотвратить запотевание стекол.

Минусы:

    1. Потребление топлива и увеличение нагрузки на двигатель автомобиля, особенно при работе на максимальной мощности.
    1. Возможность появления неприятного запаха из-за размножения бактерий в системе кондиционирования.
    1. Вредное воздействие на здоровье, если не производить регулярную очистку системы кондиционирования и замену фильтров.

Таким образом, кондиционер в машине не является ни полностью вредным, ни полностью безопасным. Он может быть полезным в жаркую погоду, но требует правильного использования и регулярного обслуживания.

Ранее Телеграф сообщил, что польские СМИ сообщили, что в последнее время из-за установившейся жары жители страны стали чаще получать штрафы “за работающий кондиционер в машине”. Так, во всяком случае, считают сами оштрафованные. Кстати, аналогичное наказание есть и в Беларуси.

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