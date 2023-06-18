В Польше стали штрафовать водителей "за работающий кондиционер". Какое наказание грозит за него в Беларуси?

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Опубликовано: 18.06.2023 16:33 , Обновлено: 18.06.2023

Польские СМИ сообщили, что в последнее время из-за установившейся жары жители страны стали чаще получать штрафы "за работающий кондиционер в машине". Так, во всяком случае, считают сами оштрафованные. Кстати, аналогичное наказание есть и в Беларуси.

Штраф за использование кондиционера в машине многим может показаться абсурдным. А ведь секрет тут прост: в большинстве автомобилей кондиционер работает только при работающем двигателе. Однако некоторые водители забывают, что согласно ПДД во многих странах, Беларусь тут не исключение, нельзя долго стоять с работающим мотором.

Представьте очень простую ситуацию: вы поехали на своей машине за покупками в торговый центр, припарковались на открытой стоянке под палящим солнцем и исчезли в магазине на несколько часов.

Когда вы вернётесь, в машине будет так жарко, что можно будет готовить еду, без необходимости ехать домой. Многие водители в такой ситуации заводят свой автомобиль и включают кондиционер (но никуда не едут и даже не садятся в транспортное средство). Просто ждут снаружи, пока температура внутри авто не станет терпимой.

Вот в Польше полиция и приноровилась ловить таких водителей, чтобы выдать им “талон на оплату”. А грозит им обычно штраф в 300 злотых (под 200 белорусских рублей!).

А что в Беларуси?

Согласно главе 19, статье 140 Правил дорожного движения (ПДД), в Беларуси не разрешается остановка и стоянка машины с работающим двигателем более 5 минут . Таким образом, белорусы могут нарваться на наказание “за кондиционер” и у себя в стране.

Согласно статье 18.18 КоАП РБ, остановка или стоянка транспортного средства с нарушением правил дорожного движения влекут наложение водителя штрафа в размере одной базовой величины (37 рублей).

Ранее Телеграф уже писал, что все белорусские водители знают, что автомобиль рядом с рекой или озером ставить нельзя, но не все соблюдают. За что полагается штраф. В милиции напомнили, что запрет касается не только пляжей, но и любых мест рядом с водоемами. На сколько точно метров от воды должна стоять машина?

Штраф до 370 рублей. За сколько метров от озера или реки белорусам можно ставить машину?