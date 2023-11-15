Эти загадочные черные точки есть на лобовом стекле многих авто. Почему очень важны?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 15.11.2023 12:41 , Обновлено: 15.11.2023

У большинства современных автомобилей на лобовом и задних стеклах есть характерные черные точки и окантовка. Это, конечно же, не украшение, а важная часть машины. Почему же производители решили нанести такой причудливый "узор"?

К слову, на старых моделях такой детали нет, поэтому можно сделать вывод, что ее добавили только по прошествии времени. Многие думают, что этот элемент служит для защиты глаз от солнца. Однако это не так. Какова же его настоящая функция?

На самом деле эти черные точки называются фритты . Это капельки краски, которые наносят, используя специальную технику. Если провести по ним рукой, вы ощутите шероховатость.

Оказывается, именно эта деталь делает стекло более прочным. Сетку из узоров наносят методом трафаретной печати, и ее основной компонент - частицы стеклокерамики. Сплавляясь со стеклом, она автоматически усиливает прочность материала.

Фритты применяют только на вклеенных стеклах, чем и можно объяснить ее отсутствие на старых автомобилях. Раньше установка была иной: вместо вклеивания стекло устанавливалось на специальные прокладки, которые удерживали его на месте.

[info_b]Черные узоры необходимы для правильного прилегания стекла, без них клей может держаться не так хорошо.[/info_b]

Интересно, что такая рамка вокруг стекла защищает и от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, которые могут повредить крепление стекла. Хотя она не подавляет лучи полностью, без фритт крепления были бы гораздо более подвержены вредному воздействию солнца.

Кроме того, черные точки помогают скрыть от глаз водителя оптическое искажение стекла по краям. Дело в том, что из-за изогнутой формы появляется эффект изогнутой линзы, что может отвлечь водителя от управления транспортным средством.

Какие еще “скрытые” функции есть в авто?

Вообще, во многих транспортных средствах есть множество разнообразных функций, о которых не догадываются не только новички, но и опытные водители.

Например, как ранее писал Телеграф, на приборной панели автомобиля рядом с указателем уровня топлива находится маленький треугольник. Он указывает, с какой стороны находится топливный бак в вашем автомобиле.

Этот треугольник у значка топлива есть во многих авто. Почему очень важен?

А еще не все знают о секретной функции ремня безопасности. Зная ее, вы без преувеличения можете спасти себе жизнь.

Об этой тайной функции ремня безопасности не знает почти никто. Спасет вам жизнь

Кроме того, даже ключи давно имеют не только кнопки открытия/закрытия двери и багажника. Некоторые водители даже не подозревают о некоторых совершенно фантастических скрытых возможностях своего брелока.

Об этих секретных функциях ключей от авто мало кто знает. Не только двери открывают