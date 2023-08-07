Об этих секретных функциях ключей от авто мало кто знает. Не только двери открывают

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 07.08.2023 10:17 , Обновлено: 07.08.2023

Современные автомобили оснащены многочисленными функциями, и даже ключи давно имеют не только кнопки открытия/закрытия двери и багажника. Некоторые водители даже не подозревают о некоторых совершенно фантастических скрытых возможностях своего брелока.

Помимо запирания и отпирания дверей и багажника, с помощью брелока можно дистанционно запустить автомобиль, а также найти его среди многочисленных соседей на парковке. Однако это еще не все.

У брелоков есть несколько неочевидных функций, некоторые из которых могут быть на устройстве и вашего автомобиля. Проверьте, возможно, это касается как раз вашей машины.

[info_b]Чтобы узнать об особенностях и скрытых функциях именно вашего автомобиля, обязательно почитайте инструкцию к нему.[/info_b]

Мгновенно опустить и поднять стекла

Одной из наиболее распространенных скрытых функций многих современных брелоков является возможность опустить все окна, а также открыть люк в крыше (если есть) одновременным нажатием нескольких кнопок. Это удобно и помогает охладить машину в жаркий летний день. Однако эта функция не часто обозначается на брелоке, поэтому владельцу необходимо знать последовательность нажатия кнопок.

На большинстве автомобилей, оснащенных данной функцией, для этого необходимо один раз нажать кнопку разблокировки дверей на брелоке, затем снова нажать ее (в течение 10 секунд) и удерживать до тех пор, пока не будут открыты все окна.

Также можно и закрыть все окна, только зажать уже кнопку блокировки дверей.

[link href=“https://www.tiktok.com/@dmvamg?refer=embed” title=“@dmvamg” target=“_blank” rel=“noopener”] @dmvamg [/link] did you guys know about this? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/cars?refer=embed” title=“cars” target=“_blank” rel=“noopener”] #cars [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/cartok?refer=embed” title=“cartok” target=“_blank” rel=“noopener”] #cartok [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/c63s?refer=embed” title=“c63s” target=“_blank” rel=“noopener”] #c63s [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/amg?refer=embed” title=“amg” target=“_blank” rel=“noopener”] #amg [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/mercedes?refer=embed” title=“mercedes” target=“_blank” rel=“noopener”] #mercedes [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/keyfob?refer=embed” title=“keyfob” target=“_blank” rel=“noopener”] #keyfob [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/feature?refer=embed” title=“feature” target=“_blank” rel=“noopener”] #feature [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/fyp?refer=embed” title=“fyp” target=“_blank” rel=“noopener”] #fyp [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/foryou?refer=embed” title=“foryou” target=“_blank” rel=“noopener”] #foryou [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/tiktok?refer=embed” title=“tiktok” target=“_blank” rel=“noopener”] #tiktok [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/supercar?refer=embed” title=“supercar” target=“_blank” rel=“noopener”] #supercar [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Chu-Chu-Pamela-7110779133319186433?refer=embed” title=”♬ Chu Chu Pamela - El Alfa” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Chu Chu Pamela - El Alfa [/link]

[info_b]К слову, такая функция есть и на некоторых российских автомобилях. Например, на моделях Lada Kalina и Granta. Чтобы опустить стекла, нужно зажать клавишу разблокировки дверей на 3 секунды, пишет zr.ru. Чтобы поднять — следует зажать кнопку блокировки дверей на 3 секунды.[/info_b]

Складывание зеркал

В некоторых автомобилях боковые зеркала складываются. Обычно это происходит автоматически, в процессе запирания дверей. В других эта функция является дополнительной, и владелец должен знать, как ею пользоваться.

[link href=“https://www.tiktok.com/@oleg.grytsai?refer=embed” title=“@oleg.grytsai” target=“_blank” rel=“noopener”] @oleg.grytsai [/link] Did You Know? Hidden Features BMW Key Fob [link href=“https://www.tiktok.com/tag/bmw?refer=embed” title=“bmw” target=“_blank” rel=“noopener”] #bmw [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/bmwe60?refer=embed” title=“bmwe60” target=“_blank” rel=“noopener”] #bmwe60 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/e60?refer=embed” title=“e60” target=“_blank” rel=“noopener”] #e60 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/5seriesbmw?refer=embed” title=“5seriesbmw” target=“_blank” rel=“noopener”] #5seriesbmw [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/535i?refer=embed” title=“535i” target=“_blank” rel=“noopener”] #535i [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/n54?refer=embed” title=“n54” target=“_blank” rel=“noopener”] #n54 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/car?refer=embed” title=“car” target=“_blank” rel=“noopener”] #car [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/ukraine?refer=embed” title=“ukraine” target=“_blank” rel=“noopener”] #ukraine [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригінальний-звук-7237090431804050181?refer=embed” title=”♬ оригінальний звук - Oleg” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригінальний звук - Oleg [/link]

Например, на пикапах Chevrolet и GMC, оснащенных системой дистанционного складывания зеркал, владелец должен удерживать кнопку блокировки на брелоке в течение целой секунды, чтобы зеркала сложились. Это очень удобно при парковке на городских улицах или в узком переулке, учитывая размеры боковых зеркал пикапов.

Дистанционный запуск двигателя

На большинстве брелоков кнопка дистанционного запуска двигателя обозначена круговой стрелкой (но часто не содержит слов “дистанционный запуск”). Как правило, владелец сначала нажимает кнопку блокировки, а затем кнопку дистанционного запуска. На других пультах дистанционного управления водитель должен дважды нажать на кнопку с круговой стрелкой (обозначается символом “2x” или “x2”).

Но на некоторых новых BMW опциональная функция дистанционного запуска двигателя полностью скрыта. Владелец может запустить двигатель на ограниченное время, нажав кнопку блокировки на брелоке три раза в течение одной секунды.

Спрятанный механический ключ

Владельцы автомобилей только с кнопочной системой запуска могут не знать, что механический ключ иногда находится внутри брелока.

Это сделано для того, чтобы владелец мог отпереть водительскую дверь в случае, если батарея автомобиля или батарея брелока разрядилась или брелок вышел из строя. Доступ к ключу обычно осуществляется нажатием кнопки на брелоке и вытаскиванием ключа, хотя на некоторых брелоках это не так очевидно.

В некоторых автомобилях гнездо для ключа расположено на дверной ручке, в других оно скрыто за дверной ручкой (его можно увидеть, если потянуть ручку на себя). В других случаях для открытия гнезда под ключ необходимо снять пластиковую крышку рядом с дверной ручкой.

Ранее Телеграф писал, что в автомобиле скрывается множество секретных мест, на которые многие не обращают внимания. Одно из них — таинственная заглушка на бампере. Даже не все опытные водители знают, для чего она предназначена, а ведь в аварийных ситуациях это бывает крайне важным.

Что скрывается под этой заглушкой в автомобилях? Даже не все опытные водители знают