Этот треугольник у значка топлива есть во многих авто. Почему очень важен?

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Опубликовано: 26.10.2023 11:05 , Обновлено: 26.10.2023

На приборной панели автомобиля имеется множество значков и индикаторов. Но многие водители (даже опытные) скорее всего никогда не задумывались, почему рядом с указателем уровня топлива находится маленький треугольник. Однако он указывает на одну важную особенность автомобиля.

Посмотрите на приборную панель своего автомобиля. Наверняка вы увидите рядом со значком топлива небольшой треугольник. В некоторых автомобилях острый конец может смотреть вправо (как на фото выше), а в некоторых — влево (как на изображении ниже). И это не случайно.

Хоть большинство водителей его просто игнорируют, этот значок точно поможет как новичкам в вождении, так и опытным водителям, которые только купили новую машину.

На самом деле, это стрелочка. И она указывает, с какой стороны находится топливный бак в вашем автомобиле. Так что всем забывчивым точно больше не нужно будет паниковать на заправке и усиленно вспоминать, какой стороной подъезжать к топливному шлангу.

Кстати, принято считать, что расположение бака зависит от страны-производителя автомобиля. В европейских моделях он часто расположен справа, а в азиатских — слева. Это связано с правилами дорожного движения, действующими в данной стране.

Однако это не всегда так, поэтому автопроизводители установили в большинстве автомобилей небольшую подсказку для водителей.

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