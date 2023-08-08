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Об этой тайной функции ремня безопасности не знает почти никто. Спасет вам жизнь

Об этой тайной функции ремня безопасности не знает почти никто. Спасет вам жизнь
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Ремень безопасности – это один из самых важных элементов в автомобиле, который может защитить водителя и пассажиров в случае аварии. Однако, не все знают о дополнительной функции этого простого, но необходимого устройства. А, между прочим, она также может спасти вам жизнь в экстренных случаях.

При управлении автомобилем обеспечение максимальной защиты тех, кто в нем едет, является приоритетной задачей. Мы никогда не знаем, когда на дороге может произойти несчастный случай — не обязательно по нашей вине.

Поэтому люди должны всегда пристегиваться ремнями безопасности, независимо от продолжительности поездки. Но кроме того, что это устройство предотвращает выпадение через ветровое стекло в случае столкновения, оно будет полезно и когда мы не сможем выбраться из машины через дверь.

Здесь нам поможет именно пряжка — металлическая части ремня, которая вставляется в гнездо сцепного устройства при застегивании ремня. Это массивная деталь, которую производители автомобилей изготавливают из толстого стального листа. Она имеет небольшие размеры, поэтому легко ложится в руку и ее удобно держать. Это неслучайно, ведь с его помощью можно разбить окно и выбраться из горящего автомобиля, если через дверь выйти невозможно.

В подобной ситуации счет идет на секунды, поэтому знание о существовании такой возможности может спасти жизнь вам или кому-то другому.

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