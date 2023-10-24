Самая дешевая - 1400 руб. В Беларуси пропали шины для этих машин. "Белшина" тоже дефицит?

Опубликовано: 24.10.2023 11:24 , Обновлено: 24.10.2023

Некоторые белорусы, решившие "переобуть" своё авто к зиме, столкнулись с проблемой дефицита конкретных шин. Что-то невозможно найти в принципе, так как бренд ушёл с белорусского рынка, что-то пользуется такой популярностью у автомобилистов, что шины моментально раскупают и приходится неделями ждать новых поставок. Узнали, какие шины пропали вовсе и есть ли дефицит отечественной "Белшины".

Продавцы на минском авторынке в Малиновке рассказали в интервью порталу av.by, что наибольшим спросом у покупателей сейчас пользуются такие бренды, как «Белшина» и Cordiant, а вот такие марки как Tigar, Kormoran, Hankook, GoodYear и Taurus “ушли полностью или остались в очень маленьком количестве”.

“На Geely Tugella, например, колёс вообще не существует в Беларуси. Самое дешёвое колесо, если и найдётся, выйдет в 1,4 тыс. рублей — это Michelin (245/45 R20). А теперь умножьте на четыре. Китайских аналогов нет. На Renault Scenic IV тоже нет колёс, только дорогие за 800 рублей”, - рассказали продавцы о “проблемных” пунктах белорусского рынка автопокрышек.

Пожаловались покупатели и на нехватку белорусской “Белшины”, в частности, типоразмера 205/55 R16. По словам продавцов, “они пропали, сейчас полностью уехали в Россию”, причём такая же ситуация складывается по типоразмеру 205/65 R15. Ожидается, что на белорусском рынке они вновь появятся ближе к середине ноября.

При этом продавцы заверили белорусских автомобилистов, что полного исчезновения каких-то типоразмеров или популярных брендов к декабрю, когда по ПДД официально стартует сезон “зимних шин” с вытекающими отсюда штрафами и прочим, не случится.

“В этом году мы много навезли, да и с доставкой у нас проблем нет. Когда заказываем, всё приходит в заявленные сроки”, - заявили на рынке.

Там также озвучили цены на наиболее популярные шины для легковых авто:

Cordiant Winter Drive 2 - 135 рублей,

Gislaved Soft*Frost 200 в типоразмере 205/55 - за 175 рублей,

Sailun Ice Blazer Arctic Evo в типоразмере 225/55 R18 - 210 рублей,

Linglong Tire Green-Max Winter Ice в типоразмере 225/55 R19 - 270 рублей.

[info_b]Подробнее о ценах и ситуации на белорусском рынке автомобильных шин читайте по ссылке.[/info_b]

Напомним, ГАИ рекомендовало белорусским автомобилистам сменить летние шины на зимние, не дожидаясь 1 декабря, когда, согласно действующим в Беларуси Правилам дорожного движения, все авто обязаны “переобуться” по сезону.

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