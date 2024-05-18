Эти 10 простых правил игнорируют многие водители. Как белорусам стать для всех на дорогах примером вежливости и безопасности?

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Опубликовано: 18.05.2024 12:10 , Обновлено: 18.05.2024

Порой ничто так не расстраивает в дороге, как отсутствие культуры вождения у некоторых автомобилистов. Проявив заботу по отношению к другим водителям, вы не только поднимете настроение им и себе, но и сделаете движение по дороге более безопасным. Помните, что, ожидая вежливости от кого-то, не стоит забывать и о своём отношении. Вот 10 простых правил, которые стоит сделать своей привычкой.

У автомобилистов существует свой этикет и он состоит не только из “подмигиваний” поворотником, но и из ряда негласных правил. Соблюдая эти 10 условий в пути, вы станете примером вежливого и безопасного водителя, с которым приятно находиться на дороге.

Помогите включиться в трафик

Если вы видите автомобиль, который въезжает на правую полосу движения, например, с полосы разгона, смените полосу на среднюю или левую, чтобы ему было легче въехать на маршрут. Конечно, при условии, что соседняя полоса свободна и вы сами никому не будете мешать. Двигаясь за городом, помните, что крайнюю левую полосу можно использовать только для опережения или в случае, если остальные полосы заняты.

Впустите машину с боковой дороги

Ситуация аналогична описанной выше, но может возникнуть на дорогах в пределах населенного пункта. Выезд с узкой улицы вызывает стресс у водителей: видимость в этом случае ограничена и водителям приходится значительно наклониться, чтобы увидеть, приближается ли кто-нибудь. Поэтому, если вы видите переднюю часть автомобиля, который робко выезжает с боковой улицы, остановитесь и позвольте этой машине проехать. Вы потратите на это немного времени и внесете свой вклад в безопасность.

Не игнорируйте автомобили в соседней полосе

Некоторые водители, увидев сигнал поворота автомобиля, едущего на соседней полосе, включают режим “полицейского” и считают делом чести не пропустить впереди идущую машину. Это совершенно бессмысленное поведение, от которого никто не выигрывает, но страдает плавное вождение и без надобности создает опасную ситуацию. Лучше просто немного притормозить и позволить тому водителю переместиться на другую полосу движения. В конце концов, если этого не сделаете вы, это сделает кто-нибудь другой.

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Не перекрывайте полосу поворота

Это правило полезно на перекрестках с так называемой зеленой стрелкой, когда из крайней правой полосы можно и повернуть, и ехать прямо. В такой ситуации, если вы не собираетесь поворачивать, по негласным правилам культуры дорожного движения следует перестроиться на следующую полосу и ехать прямо. Таким образом, вы не будете блокировать движение водителей, которым нужно ехать направо.

Не забывайте пользоваться поворотниками

Желая повернуть либо перестроиться, не забывайте предупреждать водителей, следующих за вами, о своих намерениях заблаговременно. Важно делать это не в самый последний момент, а так, чтобы участники движения успели отреагировать и спокойно перестроиться. Несоблюдение этого правила может обернуться не только руганью и автомобильными сигналами, но и самой настоящей аварией.

Не оставляйте машину где попало

Это распространенный грех водителей больших городов – они не хотят тратить время на поиски места для парковки, оставляют ее где вздумается и включают “аварийку”. Таким образом, они не только мешают другим (особенно если останавливаются, например, у ворот), но и представляют потенциальную опасность, если, например, припаркуются перед самим пешеходным переходом, тем самым ограничивая видимость другим участникам движения.

В этом случае не о чем думать: просто потратьте эти несколько минут и найдите разрешённое для парковки место, даже если для этого потом придётся пройтись дальше. Парковка у многих водителей и без того часто сопряжена с беспокойством. Поэтому, чтобы облегчить жизнь другим, не стоит вызывать у них дополнительный стресс. Если вы видите, что едущий впереди вас человек явно ищет место для парковки, не утыкайтесь ему в бампер и не объезжайте его, а дайте спокойно маневрировать. Аналогичным образом следует поступать, если идущий впереди автомобиль выезжает с парковочного места. Вы не потеряете много времени, если остановитесь на мгновение и позволите ему выехать.

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Не загораживайте вход на автомойку

Наверное, каждый хоть раз сталкивался с такой ситуацией - подъезжаешь к мойке и… приходится ждать, потому что перед тобой стоит машина, водитель которой отошёл, чтобы оплатить мойку. Кстати, возможно, он заказал еще хот-дог или кофе, а вы стоите и ждёте его возвращения. Возможно, вы узнали себя в этой ситуация в другой роли? Тогда вам стоит подумать о других и просто вставать в сторону и не закрывать заезд на автомойку, если вы знаете, что отойдёте на продолжительное время.

Не используйте сигнал без весомой на то причины

Не стоит продолжительно сигналить, дабы просто выказать своё раздражение. Помните, что сигнал существует для того, чтобы предупреждать других водителей об опасности. Пользуйтесь сигналом с умом и не беспокойте понапрасну других участников движения.

Не используйте дальний свет без необходимости

Двигаясь ночью, никогда нее включайте дальний свет без необходимости. Дальний свет ваших фар будет слепить водителей, едущих вам навстречу. Ослепление водителя не только неприятно, но и очень опасно. Скорее всего, вы и сами замечали, что бывает, когда кто-то игнорирует это правило.

Благодарите других водителей

Не забывайте быть благодарными и признательными на дорогах. Если вы заметили, что вас кто-то пропустил либо для вас притормозили, чтобы вы смогли спокойно завершить маневр, поблагодарите этого человека сигналом «аварийки». Взаимное уважение на дорогах станет стимулом для многих водителей не изменять хорошим привычкам и впредь.

Ранее Telegraf.news писал о том, что часто водители не задумываются о том, как правильно “уступать дорогу” пешеходам на нерегулируемых переходах. Нередко этот вопрос актуализируется тогда, когда напротив водителя уже стоит сотрудник ГАИ, выписывающий штраф. Так как же поступать правильно? Нужно ждать, пока пешеход полностью закончит переходить дорогу по “зебре” или можно уже ехать, когда он вышел из опасной зоны перед автомобилем? Посмотрели, что об этом говорится в правилах.

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