Должен ли водитель ждать, пока пешеход перейдёт «зебру» до конца? Вот что об этом говорят ПДД Беларуси

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Опубликовано: 15.05.2024 15:40 , Обновлено: 15.05.2024

Часто водители не задумываются о том, как правильно "уступать дорогу" пешеходам на нерегулируемых переходах. Нередко этот вопрос актуализируется тогда, когда напротив водителя уже стоит сотрудник ГАИ, выписывающий штраф. Так как же поступать правильно? Нужно ждать, пока пешеход полностью закончит переходить дорогу по "зебре" или можно уже ехать, когда он вышел из опасной зоны перед автомобилем? Посмотрели, что об этом говорится в правилах.

Чтобы разобраться с этим вопросом, следует обратиться к ПДД. В пункте 16. 2 говорится, что пешеход имеет преимущество при пересечении нерегулируемого пешеходного перехода, даже если движется на велосипеде или самокате.

Также правилами чётко регламентировано то, что будет считаться предоставлением преимущества. В пункте 2. 51 сказано, что в момент пересечения автомобилем траектории движения пешехода должно быть соблюдено необходимо расстояние. Оно должно составлять “не менее двух полос движения транспортного средства” (в том числе одну полосу и трамвайные пути попутного направления, одну полосу и разделительную полосу или зону, одну полосу и островок безопасности).

Если это условие будет соблюдено, то водитель имеет право не “уступать дорогу” согласно пункту 2.76 и продолжить движение.

Стоит чётко определять понятие того, что означает «уступить дорогу». Согласно правилам, водитель не должен создавать помех или препятствий пешеходам, которые могут заставить пешехода изменить своё направление, остановиться или ускориться. Проще говоря, если действия водителя приводят к тому, что пешеходу приходится ускорять шаг или останавливаться, то это может рассматриваться как нарушение и повлечёт наложение штрафа от 1 до 5 базовых величин (от 40 до 200 белорусских рублей).

[info_b]2.76. Уступить дорогу (предоставить преимущество) — требование, означающее не возобновлять движение, снизить скорость движения вплоть до остановки транспортного средства или не осуществлять какой-либо маневр (за исключением требования освободить занимаемую полосу движения, подаваемого регулировщиком или водителем транспортного средства оперативного назначения), если это может вынудить другого участника (других участников) дорожного движения изменить направление и (или) скорость движения.[/info_b]

Если водитель не создает опасных условий для пешеходов, а те уже пересекли полосу, где находился автомобиль и других пешеходов больше нет, то водитель может продолжить движение, так как он выполнил основные требования. Согласно правилам водитель может действовать именно так, но на практике сотрудники Госавтоинспекции могут трактовать ситуацию по-своему.

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Как должен вести себя пешеход?

Согласно ПДД, пешеходы могут начать переходить дорогу только тогда, когда убедятся в безопасности этого действия. Иначе говоря, пешеход должен оценить обстановку на дороге и удостовериться, что нет быстро приближающегося транспорта.

Тем не менее стоит признать, что многие пешеходы игнорируют это правило и нередко выступают источником опасности для водителей. Поэтому водители должны сохранять бдительность, тем более что при возникновении ДТП с участием пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах чаще всего ответственность несёт именно человек, находившийся за рулём.

Эта практика также регулируется правилами: водители должны притормаживать перед “зеброй” чтобы при необходимости успеть остановиться и пропустить пешехода. Если ситуация произошла на участке дороги без “зебры” знака пешеходной зоны или на регулируемом перекрестке, где пешеход вышел на проезжую часть на красный сигнал светофора, преимущество будет у водителя. Но если в результате ДТП пешеход получил травмы, водитель может быть признан виновным в причинении вреда и будет обязан возместить ущерб, включая расходы на медицинское лечение пострадавшего пешехода.

Что делать в спорных ситуациях?

Если сотрудник Госавтоинспекции обвиняет водителя в нарушении ПДД, а именно в том, что пешеход на нерегулируемом пешеходном переходе не завершил свой переход, но при этом все правила ПДД были соблюдены: водитель уступил дорогу пешеходу, не создавал помех, не препятствовал пешеходу, пешеход не менял траекторию и скорость движения, а полоса для продолжения движения была пуста, то это обязательно должно быть отражено в его протоколе. Тогда обжалование постановления будет возможно у руководства инспектора, а если потребуется, то и в суде. Если у водителя в распоряжении будет видеозапись с регистратора, которая сможет подтвердить его слова, то это станет гарантией решения вопроса в его пользу. До суда дело попросту не дойдёт.

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