"Пускай весь мир подождёт" — Мужчина возмутился тому, что делают некоторые белорусы на заправках. Какая ситуация вызвала спор?

🎥 Видео

Опубликовано: 06.05.2024 13:25 , Обновлено: 06.05.2024

Неравнодушный белорус опубликовал видео в TikTok, в котором пожаловался на весьма распространённую ситуацию. Водитель одного из автомобилей заправил бак, а потом... куда-то исчез. Другими словами, машина осталась на месте, не давая возможность проехать другим.

“Заправочная станция. Человек заправился и… пошёл в туалет”, — такими словами начал своё видео автор. Затем, по его словам, он подошёл к оператору и спросил, почему машина стоит, но никто не заправляется. “Вот так, пускай весь мир подождёт”, — отметил мужчина, дождался водителя авто и задал женщине соответствующий вопрос. В ответ белоруска сказала, что за две минуты ничего страшного не случится.

К слову, мнения пользователей TikTok в комментариях на сей счёт разделились. Кто-то назвал женщину “царицей” и отметил, что такие “думают только о себе”, а кто-то и вовсе написал, что в Европе, например, это норма.

“Я всегда так делаю и ничего страшного. Кофе, в туалет — ничего не запрещено”, — отметил под роликом кто-то из белорусов, явно встав на сторону женщины. Другой дополнил:

“Скажи спасибо, что кофе не пьёт”.

“Столько ждал, ходил к оператору, а к другой колонке подъехать слабо?” — выразил своё несогласие с автором ролика один из белорусов. Другой вновь встал на защиту мужчины:

“Да, к сожалению, образовалась целая прослойка таких вот хамов… Раньше, когда камер не было, таких учили на раз два… Сейчас они на коне…”

“С одним таким на заправке сцепился, чуть до драки не дошло. 10 минут ждал”, — поделился личным опытом ещё кто-то из пользователей TikTok.

“Вы возмущаетесь, а в Германии это норма, да и говорят, в Европе тоже. Люди пьют кофе на АЗС и все водилы терпеливо ждут и рот не открывают”.

А что говорят правила?

Согласно правилам поведения клиентов на АЗС, категорически запрещено:

устанавливать автомобиль к ТРК против направления движения транспорта на территории АЗС;

заправлять авто, в котором находятся пассажиры (за исключением “легковушек”);

производить заправку в полиэтиленовую или стеклянную тару;

выпускать из рук топливораздаточный кран до окончания заправки;

передавать топливораздаточный кран из рук в руки.

И всё. Ничего про туалет и кофе в правилах нет. Выходит, это всего лишь дело этики и культурного воспитания каждого из водителей.

Ранее Telegraf.news писал, что белорус поделился в TikTok роликом с автомобильного видеорегистратора, на котором показал, как проезжает один из курьёзных перекрёстков в Гомеле. По мнению автора видеоролика, этот перекрёсток может поставить в тупик гостей города.

«Перекрёсток для эрудита» — Гомельский водитель показал перекресток, который ставит в тупик гостей города. Что с ним не так?