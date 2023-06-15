Эксперт рассказал, как избежать перегрева двигателя автомобиля летом

Опубликовано: 15.06.2023 14:15 , Обновлено: 15.06.2023

Несмотря на наличие в авто системы охлаждения, риск перегреть двигатель, особенно летом, высок. Специалист дал советы, как не допустить его перегрева.

Современный двигатель «горячее» своих предшественников: если раньше у двигателей рабочая температура была примерно +80 градусов, то у современных она превышает +100°C. А если обдув радиаторов охлаждения плохой, то температура может подняться до +125°C, рассказали специалисты сайту “За рулем”.

При этом нужно помнить, что даже небольшой перегрев может привести к крупному ремонту.

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Почему перегревается двигатель?

Основная причина – перегруз автомобиля. Также перегрев может вызвать и тяжелые режимы движения (езда по песку или грязи).

Причиной перегрева может стать езда на неисправной машине: типичные примеры – недостаток охлаждающей жидкости, нерабочий вентилятора системы охлаждения, применение низкооктанового топлива или низкое давление в шинах.

Кроме того, перегреву способствует находящийся возле мотора радиатор кондиционера, выделяющий тепло и ухудшающий охлаждение основного радиатора. Турбонаддув и интеркулеры тоже становятся одной из причин дополнительного нагрева двигателя.

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Что предпринять, чтобы двигатель не перегревался?

Перед поездкой проверьте работу всех систем, устраните даже незначительные неисправности.

Оцените состояние моторного масла, при необходимости замените, чтобы избавиться от конденсата, образующегося при перепаде температур после зимы (разрешается переход на более вязкие масла, если это не противоречит инструкции). Вместе с этим надо сменить и фильтры (желательно все, обязательно хотя бы масляный).

Специалист отметил, что при добавлении менее вязкого масла может вырасти его расход. Масло повышенной вязкости будет быстрее окисляться и терять свои свойства, при этом из-за недостаточного теплоотвода повышается риск раннего износа деталей двигателя, особенно в теплое время года.

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