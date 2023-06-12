Один из банков предложил белорусам вернуть 10% от стоимости на автомобильное топливо. Но не всем

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Опубликовано: 12.06.2023 11:12 , Обновлено: 12.06.2023

В белорусском "Сбер Банке" сообщили 12 июня, что в июне держатели СберКарт смогут получить 10% манибэка от оплаченного на АЗС топлива. Правда, для этого надо выполнить одно условие.

Получить обратно 10% от уплаченной суммы за автомобильное топливо на заправках только сети “Белоруснефть” смогут те белорусы, кто будет оплачивать через приложение Белкарт Pay картой от “Сбер банка” .

Как долго будет действовать акция точно не известно. Однако в банке акцию приурочили к 18 августа, когда “Сбер банк” отметит свое 100-летие. Возможно, как минимум до этой даты некоторые белорусы смогут сэкономить на топливе.

[info_b]Согласно условиям белорусского “Сбер банка”, Money-back (манибэк) - это доход, выплачиваемый банком клиенту в виде процента от суммы безналичных расходных операций, совершенных клиентом в оплату товаров (работ, услуг) банковской картой, у которой подключена такая услуга.[/info_b]

В апреле 2023 года “Сбер банк” уже предлагал возврат 10% от стоимости топлива при оплате СберКартой через приложение БЕЛКАРТ PAY топлива и любых товаров, которые продаются в магазинах при заправках сети АЗС «Белоруснефть». Однако тогда при расчете самой СберКартой или через приложение Drive&Pay, в виде манибэка возвращали только 2% его стоимости.

Напомним, что во вторник, 16 мая, впервые за последние 11 недель не произошло понижение цен на бензин и дизель. В государственном концерне никак не объяснили прекращение приятного для белорусов явления. Впрочем, там не раскрывали секрета, почему вообще решили 10 недель подряд снижать цены на заправках.

Белнефтехим перестал понижать цены топлива в Беларуси. Почему?

Сейчас в Беларуси стоимость топлива такая: