Наступила пора дождей? Белгидромет предупредил о наступлении "теплых масс" в середине февраля

Опубликовано: 11.02.2024 16:59 , Обновлено: 11.02.2024

В Белгидромете предупредили белорусов, что в середине месяца с 12 по 14 февраля в стране стоит ждать дожди, мокрый снег и гололёд с гололедицей. А что по температуре?

В ведомстве [link href=“https://pogoda.by/information/news/21406” rel=“noopener” target=“_blank”] рассказали [/link], что в понедельник, 12 февраля , погоду в Республике будут определять атмосферные фронты, за “которыми будет поступать теплая воздушная масса с юга Европы”. Из-за этого, предсказали метеорологи, ночью и утром пройдут дожди, а по северо-востоку - мокрый снег, слабый гололед.

Днём также не исключили дожди, туман и гололедицу. А вот температуру в понедельник в Белгидромете спрогнозировали от -2°С по северо-востоку до +7°С по юго-западу Беларуси, а днём ещё теплее +1.. +7°С, при этом на юго-западе ещё выше: +8.. +11°С.

13 февраля , во вторник, в Белгидромете предсказали все то же влияние атмосферных фронтов и теплых неустойчивых воздушных масс. Плюс снова гололедица, гололед и дожди. Ночью температуру пообещали около и выше ноля: -1.. +5°С, днем же от 0°С по северо-востоку до +8°С по югу страны.

В среду, 14 февраля , белорусов предупредили о практически всех видах осадков - от дождя до снега, да ещё и со слабым туманом, гололедом и гололедицей. А вот температура может снизиться до -4..+3°С, по северо-востоку до -6°С, днем в юго-западных и южных районах до +5°С.

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