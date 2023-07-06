В ГИБДД предложили не выпускать некоторые автомобили иностранцев из России. Как коснется белорусов?

Опубликовано: 06.07.2023 16:53 , Обновлено: 06.07.2023

В России подготовили законопроект, который предполагает запрет на выезд из страны автомобилей с зарубежной регистрацией при наличии зафиксированных нарушений ПДД.

Об этом заявил глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников. «Мы подготовили вместе с Минтрансом законопроект, который позволяет запрет на пересечение госграницы РФ транспортными средствами иностранных государств, если есть зафиксированные нарушения правил дорожного движения. Такие транспортные средства будут задержаны на штрафплощадке», –сказал он.

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По словам Черникова, похожий механизм уже применяется в отношении грузовых перевозчиков. Теперь его хотят распространить и на частные транспортные средства, в том числе легковушки. Когда законопроект примут, не уточняется.

При этом глава ГИБДД отметил, что “наши гости, которые приезжают на транспортных средствах, зарегистрированных в другом государстве, себя ведут безнаказанно и вольно”.

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