Что делать, если залили дизель вместо бензина и наоборот? Узнали, придется ли ремонтировать двигатель

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Опубликовано: 16.04.2024 13:12 , Обновлено: 16.04.2024

Заправка автомобиля является повседневной процедурой для водителей, но ошибки при выборе топлива могут иметь серьезные последствия. Что произойдет, если залить в бак дизель вместо бензина и наоборот? И хотя такое случается редко, каждому важно знать, как избежать серьезных повреждений автомобиля и обеспечить безопасность на дороге.

Что случится, если случайно залить дизельное топливо в бензин

Эта ситуация встречается не так часто. Обычно при попытке завести бензиновый двигатель он не запускается или глохнет и теряет мощность.

Когда он все же заводится, это может привести к неисправностям: скорее всего, потребуется замена свечей зажигания или системы впрыска. Существует также риск замены колец, поршней или даже всей головки.

[info_b]Конечно, речь идет о ситуации, когда вы залили в бак большое количество дизельного топлива вместо бензина.[/info_b]

Если при заправке вы поняли, что в бак попало совсем немного дизеля (до нескольких литров), то топливо смешается, сгорит и ничего страшного не произойдет.

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Залил бензин в дизель - что произойдёт?

В свою очередь последствия заправки дизельного двигателя бензином не обязательно проявляется при запуске.

Иногда агрегат теряет мощность или начинает работать неровно даже после длительной поездки. Тогда, как правило, уже слишком поздно, и ремонт может обойтись очень дорого.

В таких случаях бензин превращает дизель в растворитель, ухудшая смазку деталей. Отложения засасываются в топливный насос, который смазывается дизельным топливом, - в этом случае он может выйти из строя.

Наиболее уязвимыми являются форсунки, также необходимо заменить шланги и топливный фильтр. Далее по списку идут поршни, кольца или дизельный сажевый фильтр DPF (который может засориться).

В крайних случаях двигатель не подлежит восстановлению и подлежит замене.

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Как спасти двигатель после заливки неправильного топлива?

Если вы поняли, что залили не то топливо перед запуском двигателя, вам очень повезло. В такой ситуации достаточно отбуксировать машину в автосервис, где из бака откачают неправильное топливо и промоют топливную систему.

Если вы запустили двигатель после заправки неправильным топливом, ситуация усложняется. Двигатель может работать неровно, потерять мощность или даже получить серьезную поломку. В такой ситуации немедленно заглушите двигатель и не пытайтесь завести его снова.

Стоимость ремонта после заправки неправильным топливом может быть очень высокой. В крайних случаях может потребоваться замена двигателя.

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