"Белоруснефть" рассказала белорусам, как заправляться "в два раза" дешевле. В чем нюанс?

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Опубликовано: 29.03.2024 20:55 , Обновлено: 29.03.2024

В официальном ТГ-канале государственной компании "Белоруснефть" призвали белорусских водителей отказаться от бензина, выбрав взамен "безопасность, надежность, экономию и экологичность".

Таким образом, в “Белоруснефти” решили убедить белорусов ставить газовое оборудование на свои автомобили, воспользовавшись аукционным предложением.

“Цена газа за 1 литр 1,23 BYN, а при участии в акциях 123 BYN -10% -5 копеек с литра = 1,057”, - рассказали в “Белоруснефти”, заявив, что это в два раза дешевле, чем бензин.

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В компании настаивают, что на газ можно перевести “любой бензиновый автомобиль”, сохранив возможность ездить и на обычном топливе.

“Перевод на газ займет не более 1 дня, затраты составят 1-1,5 тыс. рублей, а стоимость владения авто на газу может стать в итоге сравнима с электрокарами”, - заявили в “Белоруснефти”.

[inf]Подробнее о предложении компании можно почитать [link href=“https://belorusneft.by/autogas/” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] тут [/link].[/inf]

Ранее Telegraf.news сообщил, что компания «Белоруснефть» предложила владельцам автомобилей, работающих на пропан-бутановой смеси, воспользоваться новой услугой дистанционной заправки.

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