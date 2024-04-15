Почему спидометры всех автомобилей врут? Узнали, на сколько и как определить реальную скорость

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Опубликовано: 15.04.2024 15:06 , Обновлено: 15.04.2024

Автомобильные спидометры практически никогда не показывают реальную скорость, с которой движется автомобиль. Как бы странно это ни звучало, но производители вынуждены заставлять прибор показывать завышенные данные. Почему? И как можно узнать реальную?

На сколько врет спидометр?

В соответствии с правилами омологации производители настраивают спидометр таким образом, чтобы он показывал скорость на несколько километров в час больше, чем на самом деле.

Одна из причин этого - безопасность: у водителя, который видит на спидометре, например, 50 км/ч, а на самом деле едет медленнее, есть больше времени, чтобы среагировать.

В большинстве автомобилей разница между показаниями спидометра и реальной скоростью увеличивается по мере роста скорости. При скорости 50 км/ч разница обычно составляет 1-2 км/ч, а при скорости 140 км/ч - около 10 км/ч.

[info_b]К слову, без этого решения ни один автомобиль не был бы допущен к продаже в Европе, сообщило издание Interia.pl.[/info_b]

Как работает спидометр?

Это зависит от автомобиля. В старых моделях использовался тросик, закрепленный непосредственно на карданном валу.

В современных автомобилях используются датчики, измеряющие количество оборотов колеса. Чем больше оборотов, тем выше скорость, а компьютер пересчитывает данные и выдает их в виде, удобном для восприятия водителем.

Как шины влияют на показания спидометра?

Конечно, для того чтобы показания были верными (или очень близкими к истине), необходимо знать окружность колеса. Однако это значение может меняться - в зависимости от загрузки автомобиля, степени износа протектора или давления в шинах. Чем сильнее изношены шины, тем быстрее едет автомобиль, согласно показаниям измерительного прибора.

При установке новых дисков и шин также важно помнить, что новые шины могут иметь максимум на 3 % больше окружности, чем старые - если разница больше, то деформация будет еще больше, чем на заводе.

Профиль шины - это не что иное, как процентное соотношение ее высоты к ширине. В прошлом стандартным был профиль 100, то есть высота шины соответствовала ее ширине. Сегодня нормой являются шины с профилем 70, 60, 55, 50 и даже ниже. Производители допускают изменение профиля при условии сохранения диаметра колеса. Поэтому решение об изменении размера (ширины) шины обычно влечет за собой изменение профиля. Чем выше профиль, тем меньше ширина, и наоборот.

При рассмотрении вопроса о том, как смена шины и диска повлияет на данные, показываемые спидометром, можно воспользоваться одним из онлайн-калькуляторов, рассчитывающих, как изменение повлияет на показания.

Например, переход с 16-дюймовых дисков с шинами 205/55 на 18-дюймовые диски с шинами 225/45 приведет к разнице в 5,5 %. Калибровку счетчика можно выполнить в дилерском центре или в сервисном центре, где есть соответствующее программное обеспечение.

Превышение спидометра - как его рассчитать?

Польская автомобильная ассоциация на своем сайте привела формулу, которая определяет допустимую степень отклонения спидометра:

0 ≤ V1 - V2 ≤ (V2/10) + 4 км/ч.

Где:

V1 - скорость, показанная на спидометре.

V2 - реальная скорость, достигнутая автомобилем.

Это означает, что, например, при реальной скорости 100 км/ч скорость на счетчике может составлять от 100 до 114 км/ч.

Как измерить реальную скорость?

В век приложений, использующих GPS или профессиональные измерительные приборы (driftbox), реальная скорость автомобиля может быть проверена только с помощью этой технологии.

Тогда можно определить скорость, с которой вы едете, с точностью до тысячной доли секунды.

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